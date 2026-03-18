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शास्त्रीय संगीत-गायन के महारथी BHU के दो प्रोफेसर होंगे सम्मानित, यूपी के इस बड़े अवार्ड के लिए चुने गए

वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है जिसमें प्रदेश के अलग-अलग हस्तियों के साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय के दो सदस्य भी शामिल है. जी हां विश्वविद्यालय के प्रो. राजेश शाह और डॉ. रमाशंकर को संगीत एवं कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान के लिए चुना गया है.





क्या पुरस्कार मिलेंगे: बता दें कि वाद्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रख्यात सितार वादक प्रो. राजेश शाह को वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. वहीं, गायन विभाग में सह-आचार्य डॉ. रमाशंकर को वर्ष 2023 के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.



आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकार हैं: सितार वादक प्रो राजेश शाह आकाशवाणी और दूरदर्शन के ‘ए’ ग्रेड कलाकार हैं और अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों के साथ देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वहीं, गायन विभाग में सह-आचार्य डॉ. रमाशंकर भी एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में वे अपने समृद्ध गायन और शिक्षण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं. वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के ‘ए’ ग्रेड कलाकार हैं तथा भारत और विदेशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दे चुके हैं.





विश्वविद्यालय में खुशी की लहर: इस बारे में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने प्रो. राजेश शाह और डॉ. रमाशंकर को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है.प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि ये उपलब्धियाँ न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता को सम्मानित करती हैं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण और संवर्धन में संस्थान के दीर्घकालिक योगदान को भी सुदृढ़ करती हैं.



उन्होंने कहा कि ये सम्मान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के प्रति विश्वविद्यालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. संगीत एवं मंचकला संकाय की संकाय प्रमुख प्रो. संगीता पंडित ने दोनों सम्मानित कलाकारों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई दी तथा विश्वविद्यालय परिवार ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.





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