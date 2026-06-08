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BHU के प्रोफेसर तुषार सिंह ताइवान इंटरनेशनल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

विभिन्न मानसिक स्थितियों पर विश्व भर के एक्सपर्ट करेंगे राउंड टेबल डिस्कशन.

प्रोफेसर तुषार सिंह ताइवान इंटरनेशनल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व.
प्रोफेसर तुषार सिंह ताइवान इंटरनेशनल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 6:24 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर तुषार सिंह ताइवान में होने वाले 2026 एपीपीए समिट एंड कॉन्फ्रेंस (Summit of Psychological Associations in the Asia-Pacific) में भारत का प्रतिनिधित्व करने जाएंगे. विशिष्ट प्रतिनिधि और आमंत्रित वक्ता के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया है.

यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि यह सम्मेलन 17 से 19 जून 2026 तक नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी, ताइनान में आयोजित होगा. यह आमंत्रण ताइवानी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा दिया गया है. प्रो. सिंह इस सम्मेलन में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे.

सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों के मनोवैज्ञानिक संगठनों के अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रतिष्ठित विद्वान एवं प्रतिनिधि मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण, प्रौद्योगिकी तथा समाज से जुड़े समकालीन एवं भावी मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. इस वर्ष सम्मेलन की थीम Connecting Through Taiwan: Wellbeing, Technology, and Society है.

सम्मेलन में प्रो. सिंह “Invisible Disasters: Gender-Based Violence, Social Trauma, and Psychosocial Resilience in the Indian Context” विषय पर आमंत्रित व्याख्यान देंगे. यह प्रस्तुति भारत में एसिड अटैक पीड़ितों, घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं, सामाजिक एवं लैंगिक अल्पसंख्यकों तथा कोविड-19 महामारी से प्रभावित कमजोर समुदायों पर किए गए उनके शोध पर आधारित है. इसमें यह प्रतिपादित किया जाएगा कि भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण, कलंक एवं असमानताओं से उत्पन्न दीर्घकालिक सामाजिक पीड़ा भी एक प्रकार की “अदृश्य आपदा” है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

यहां प्रो. सिंह विभिन्न देशों के मनोवैज्ञानिक संगठनों के अध्यक्षों एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष “वर्ल्ड कैफ़े” गोलमेज चर्चा में भी भाग लेंगे. इस चर्चा में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मनोविज्ञान के भविष्य, मनोवैज्ञानिक संगठनों की भूमिका, उभरती चुनौतियों तथा प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा. इस अवसर पर प्रो. सिंह भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सुदृढ़ता तथा समाजोन्मुख मनोविज्ञान के विषय में अपने विचार साझा करेंगे.

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