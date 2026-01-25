ETV Bharat / state

BHU की प्रो. मंगला कपूर और प्रो. श्याम सुंदर को मिला पद्मश्री सम्मान, तेजाब अटैक से पीड़ित प्रो. मंगला ने कहा- धन्यवाद,

पूर्व प्रो. मंगला कपूर को संगीत और प्रो श्याम सुंदर अग्रवाल को कालाजार की दवा की खोज पर पद्मश्री सम्मान मिला है.

BHU के दो प्रोफेसर को मिला सम्मान.
BHU के दो प्रोफेसर को मिला सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 8:43 PM IST

वाराणसी : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है. सम्मान पाने वालों में दो नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर्स का भी है. विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर और कालाजार की दवा की खोज करने वाले प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है.

संगीत की पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगीत के क्षेत्र में बेहतर पहल करने के लिए सम्मानित भी किया था. वहीं, प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल को कालाजार के लिए प्रभावी तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से ‘विजिटर पुरस्कार’ और ‘डाॅ. पीएन राजू ओरेशन’ सम्मान मिल चुका है.

प्रोफेसर कपूर के जीवन पर बनी है मराठी फिल्म मंगला : पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर ने कहा, मुझे इस सम्मान के काबिल समझने के लिए सभी का धन्यवाद. मंगला कपूर शास्त्रीय संगीत की शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं. संगीत में विशेष योगदान के लिए उन्हें साल 1982 में तरंग संस्थान की ओर से ‘काशी की लता’ और राज्यसभा की ओर से ‘रोल मॉडल’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनके जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म मंगला भी बनाई जा चुकी है.

12 साल की उम्र में हुआ था तेजाब से हमला : मंगला कपूर बताती हैं, मैं 12 साल की उम्र की थी, तब मुझपर तेजाब से हमला किया गया था. व्यापार की रंजिश के चलते मेरे घर के ही नौकर ने मुझपर तेजाब फिंकवाया था. जब भी यह घटना मुझे याद आती है आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी न जाने किस बात की सजा मुझे मिली थी.

मंगला कपूर बताती हैं, उस हादसे के बाद मेरा जीवन बदल सा गया था. न किसी से मिलने का मन होता न बात करने का. एक कमरे में जीवन बीतने लगा था. फिर पिताजी ने मुझे जिंदगी को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी. मैंने संगीत में ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा था.

30 साल तक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी : घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी. कॉलेज पढ़ने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था. लोग मेरा मजाक भी बनाते थे, लेकिन माता-पिता ने मेरा साथ दिया, तो हिम्मत बनी हुई थी. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक बार लोगों ने मुझे मंदिर में भजन गाते हुए सुना था. मेरी आवाज लोगों को बहुत पसंद आई, जिसके बाद मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलते रहे.

समय बीतने के साथ, साल 1989 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया. 30 साल तक यहां विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी. इस दौरान ऐसे कई मौके मिले, जिससे लोगों के बीच मेरी आवाज पहुंची. लोग मुझे मेरी आवाज से भी पहचानते थे.

कालाजार के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कालाजार के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रो. श्याम सुंदर को कालाजार के लिए प्रभावी तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से ‘विजिटर पुरस्कार’ और ‘डाॅ. पीएन राजू ओरेशन’ सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है.

उन्होंने भारतीय कालाजार के उपचार में लिपिड संबंधित एम्फोटेरीसिन-बी पर सराहनीय काम किया. लिपोसोमल एम्फोटेरीसिन-बी एक बड़ी सफलता के रूप में माना जाता है. यह एकल खुराक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता प्राप्त है. इसका उपयोग कालाजार नियंत्रक कार्यक्रम में भारत में होता है.

मल्टी ड्रग थेरेपी का सर्वप्रथम सफल परीक्षण किया : प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कालाजार के इलाज में मल्टी ड्रग थेरेपी का सर्वप्रथम सफल परीक्षण किया, जिसे WHO ने अनुमोदित किया था. उन्होंने कालाजार के इलाज के लिए पहली बार प्रभावी दवा मिल्टेफोसीन भी विकसित की है. यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ‘कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम’ के लिए इस्तेमाल किया गया था. यह दवा दुनिया भर में प्रयोग में लाई जा रही है. उन्होंने सबसे पहले आरके-39 स्ट्रीप जांच का परीक्षण किया था. प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी की एक खुराक से कालाजार के इलाज की विधि खोजी और कालाजार की वैक्सीन के शोध में भी शामिल रहे.

