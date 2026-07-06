BHU: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत, कुलपति ने बाबा विश्वनाथ का किया रुद्राभिषेक
कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 5:39 PM IST
वाराणसी: महामना की पावन भूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई. इस दौरान परम्परागत तरीके से कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने बीएचयू परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और पूजा-अर्चना की. उनके साथ रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव, छात्र संकाय के डीन प्रो. रंजन कुमार सिंह, संस्थानों के निदेशक, संकाय के डीन, संकाय सदस्य, अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे. यह पूजा श्री विश्वनाथ मंदिर के मानद प्रबंधक प्रो. ब्रजभूषण ओझा और एसवीडीवी के डीन प्रो. राजा राम शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न हुई.
परंपरा और छात्र कल्याण का संकल्प: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक परंपरा को जारी रखते हुए, कुलपति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पूजा करते हैं, जो ज्ञान, विद्या, सद्भाव और शैक्षणिक समुदाय के समग्र कल्याण की खोज के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. पूजा के बाद, कुलपति ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए बीएचयू समुदाय को शुभकामनाएं दीं और छात्रों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के हर संभव प्रयास करने के संकल्प को रेखांकित किया.
उन्होंने कहा कि शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं के केंद्र में रहने चाहिए, और शिक्षा और परिसर जीवन के प्रति छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय के सदस्यों से छात्रों के लिए सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का आह्वान किया और गुणवत्तापूर्ण शोध प्रकाशनों और परियोजनाओं के साथ-साथ रोगियों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया.
छात्रों की भलाई और संवाद पर ज़ोर: हाल ही में दो छात्रों के निधन का जिक्र करते हुए, उन्होंने छात्रों के साथ प्रभावी संचार बनाए रखने और उनकी भलाई के प्रति सचेत रहने के महत्व पर बल दिया. कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थी विभाग के डीन द्वारा किया गया था. प्रोफेसर रंजन कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हित में चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला. उन्होंने छात्रों के लिए सुविधाओं और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयासों के बारे में बताया, जिनमें बस सेवाएं, खेल सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं. रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव ने नए सत्र के प्रारंभ की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया.
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