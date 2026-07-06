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BHU: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत, कुलपति ने बाबा विश्वनाथ का किया रुद्राभिषेक

बीएचयू में पुरानी परंपराओं के साथ नए सत्र का स्वागत; रजिस्ट्रार ने दी छात्रों को शुभकामनाएं ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: महामना की पावन भूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई. इस दौरान परम्परागत तरीके से कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने बीएचयू परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और पूजा-अर्चना की. उनके साथ रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव, छात्र संकाय के डीन प्रो. रंजन कुमार सिंह, संस्थानों के निदेशक, संकाय के डीन, संकाय सदस्य, अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे. यह पूजा श्री विश्वनाथ मंदिर के मानद प्रबंधक प्रो. ब्रजभूषण ओझा और एसवीडीवी के डीन प्रो. राजा राम शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न हुई. परंपरा और छात्र कल्याण का संकल्प: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक परंपरा को जारी रखते हुए, कुलपति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पूजा करते हैं, जो ज्ञान, विद्या, सद्भाव और शैक्षणिक समुदाय के समग्र कल्याण की खोज के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. पूजा के बाद, कुलपति ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए बीएचयू समुदाय को शुभकामनाएं दीं और छात्रों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के हर संभव प्रयास करने के संकल्प को रेखांकित किया. बीएचयू कुलपति का संदेश: 'शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान ही विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता'. (Photo Credit: ETV Bharat)