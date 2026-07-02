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बीएचयू पर्वतारोहण टीम माउंट फ्रेंडशिप पीक के शिखर से 300 मीटर पहले लौटी, कठिन मौसम ने रोकी राह

प्रतिकूल मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक (17,352 फीट) के शिखर से मात्र लगभग 300 मीटर पहले वापस लौट आया.

माउंट फ्रेंडशिप पीक फतह नहीं कर पाई BHU की टीम.
माउंट फ्रेंडशिप पीक फतह नहीं कर पाई BHU की टीम. (Photo Credit; BHU)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:51 PM IST

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वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के पर्वतारोहण केंद्र के छात्र-छात्राओं का 14 सदस्यीय पर्वतारोहण दल प्रतिकूल मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक (17,352 फीट) के शिखर से मात्र लगभग 300 मीटर पहले वापस लौट आया.

पर्वतारोहण केंद्र के प्रभारी प्रो. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान दल प्रशिक्षक बलराम यादव और शिवनारायण यादव के नेतृत्व में हिमाचल के माउंट फ्रेंडशिप पीक पर आरोहण के लिए रवाना हुआ था. प्रशिक्षण दल को मौसम के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है.

यह अभियान वाराणसी से चंडीगढ़ होते हुए मनाली पहुंचा. मनाली पौराणिक कथाओं मनु और महाभारतकालीन स्थल हिडिम्बा का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है. दल ने मनाली से शोलंग, धुंधी और बकरथाज होते हुए पवित्र व्यास कुण्ड के करीब अपना प्रथम शिविर लगाया.

यही व्यास नदी का उद्गम स्थल है. जिसकी उंचाई समुद्रतल से 12772 फीट है. टीम ने अपना प्रशिक्षण अभ्यास यहीं किया जिसमें स्नो क्राफ्ट- जिसमें ताजे बर्फ पर चढ़ने, उतरने व बचाव का प्रशिक्षण, आइस क्राफ्ट- जिसमें ठोस बर्फ पर चढ़ने, उतरने रस्सी को फिक्स करने, आइस एक्स का संचालन, व खुद के बचाव का प्रशिक्षण शामिल था.

इसके बाद 15,500 फीट की ऊंचाई पर एडवांस बेस कैंप स्थापित किया गया, जहां से शिखर के लिए अंतिम चढ़ाई शुरू होनी थी. 25 जून की रात 11 बजे दल शिखर आरोहण के लिए रवाना हुआ. स्नो एवं आइस पर कैम्पेनिंग करते हुए दल लगभग 16,400 फीट तक पहुंच गया, लेकिन अचानक भारी हिमपात एवं वर्षा शुरू हो गई.

प्रतिकूल मौसम के चलते दल को सुरक्षा की दृष्टि से वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा. इसी दौरान एक विदेशी दल सहित दो अन्य पर्वतारोहण दलों को भी लौटना पड़ा. प्रो. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के लिए टीम ने तीन महीनों का कठिन प्रशिक्षण लिया था. जिसके चलते इस टीम के कुछ सदस्यों को इतनी उंचाई पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस को छोड़ अन्य कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई, इस दल को स्थानीय शेरपा गाईड और प्रशिक्षकों का योगदान है.

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