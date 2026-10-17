BHU में पहली बार 300 छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार; थाइलैंड के छात्र ने जताई खुशी
इस पहल के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम में पुरस्कारों की संख्या उसकी विद्यार्थी संख्या पर निर्भर करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:26 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार एकेडमिक उत्कृष्ट पुरस्कार का आयोजन किया गया. यह पुरस्कार सिर्फ सम्मान समारोह नहीं बल्कि उन छात्र-छात्राओं के लिए एक मौका था जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अपने करियर को आगे ले जाने में जी तोड़ मेहनत करते हैं.
इसमें कुल 332 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. जिन्होंने इवन सेमेस्टर परीक्षाओं में 8.5 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. शैक्षणिक सत्र से शुरू किए गए यह पुरस्कार ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सभी विषयों में उत्कृष्ट को मान्यता देते हैं.
प्रतिवर्ष लगभग 500 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इन पुरस्कारों में अपने वालों के चेहरे खिल गए लेकिन इसमें एक ऐसा चेहरा भी था जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारत और थाईलैंड की टूरिज्म के साथ यहां के धार्मिक विषयों पर सीखने के लिए भारत आया.
थाईलैंड से भारत पहुंचे पैट्रिक ने टूरिज्म मैनेजमेंट में बेहतर प्रदर्शन के साथ अपने लास्ट सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन कर इन अवार्ड को पाया है. इसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए पैट्रिक जिसका नाम अब संस्कृत के आधार पर बदलकर विज्ञभाग्यतारण श्री पुण्यतुंग रखा गया है.
उनका कहना था कि 2025-26 में मास्टर और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक पाना मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि थाईलैंड और भारत की संस्कृति काफी मिलती-जुलती है. धर्म और आस्था के साथ ही वेद पुराणों और बौद्ध धर्म को लेकर दोनों देशों में काफी समानता है.
वहीं, पैट्रिक के गुरु प्रो. प्रवीण सिंह राणा का कहना है कि जब काशी यहां आया था तो इसके मन में यही था कि यहां कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन यह उपलब्धि है. इतने लोगों की भीड़ में एक विदेशी छात्र पर्यटन और संस्कृति के जरिए अपने देश के साथ थाईलैंड की संस्कृति को मिलाकर इस सम्मान को पानी में सफल हुआ है.
स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए गए पुरस्कारों में 332 छात्र छात्रों को शामिल किया गया. यह विभिन्न संस्थाओं और संकायों से 173 ग्रेजुएट और 159 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है. पुरस्कार पाने वालों में सबसे अधिक कला संकाय के 92 विज्ञान संस्थान के 78 कृषि संकाय एवं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के 29 -29 विद्यार्थी शामिल रहे.
इस पहल के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम में पुरस्कारों की संख्या उसकी विद्यार्थी संख्या पर निर्भर करती है. जहां 100 से अधिक विद्यार्थी हैं, वहां तीन पुरस्कार दिए जाते हैं. 50 से 100 विद्यार्थी वाले पाठ्यक्रमों में दो पुरस्कार और 50 से कम विद्यार्थी वाले पाठ्यक्रमों में एक पुरस्कार दिया गया है.
समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इन पुरस्कारों की शुरुआत इसलिए की गई, ताकि शैक्षणिक उपलब्धियां को विश्वविद्यालय के कैलेंडर के केंद्र में रखा जा सके. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने ऐसी उत्कृष्टता अर्जित की है, जो अद्भुत और अद्वितीय है. इससे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ता है.
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