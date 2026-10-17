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BHU में पहली बार 300 छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार; थाइलैंड के छात्र ने जताई खुशी

BHU में पहली बार 300 छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार एकेडमिक उत्कृष्ट पुरस्कार का आयोजन किया गया. यह पुरस्कार सिर्फ सम्मान समारोह नहीं बल्कि उन छात्र-छात्राओं के लिए एक मौका था जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अपने करियर को आगे ले जाने में जी तोड़ मेहनत करते हैं.

इसमें कुल 332 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. जिन्होंने इवन सेमेस्टर परीक्षाओं में 8.5 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. शैक्षणिक सत्र से शुरू किए गए यह पुरस्कार ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सभी विषयों में उत्कृष्ट को मान्यता देते हैं.

प्रतिवर्ष लगभग 500 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इन पुरस्कारों में अपने वालों के चेहरे खिल गए लेकिन इसमें एक ऐसा चेहरा भी था जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारत और थाईलैंड की टूरिज्म के साथ यहां के धार्मिक विषयों पर सीखने के लिए भारत आया. वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) थाईलैंड से भारत पहुंचे पैट्रिक ने टूरिज्म मैनेजमेंट में बेहतर प्रदर्शन के साथ अपने लास्ट सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन कर इन अवार्ड को पाया है. इसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए पैट्रिक जिसका नाम अब संस्कृत के आधार पर बदलकर विज्ञभाग्यतारण श्री पुण्यतुंग रखा गया है. उनका कहना था कि 2025-26 में मास्टर और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक पाना मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि थाईलैंड और भारत की संस्कृति काफी मिलती-जुलती है. धर्म और आस्था के साथ ही वेद पुराणों और बौद्ध धर्म को लेकर दोनों देशों में काफी समानता है.