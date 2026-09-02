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1960 में स्थापित बीएचयू के मौसम विभाग की वेधशाला होगी बंद

आजादी के बाद देश के कुछ ही शहरों में बनाई गईं थीं मौसम के आंकड़ों को जुटाने के लिए ऐसी वेधशालाएं.

BHU Meteorology observatory
बीएचयू के मौसम विभाग की वेधशाला होगी बंद. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 1:08 PM IST

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वाराणसी: बनारस जिले के मौसम की जानकारी के लिए शहर के अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थान पर मौसम विभाग की संचालित होने वाली मैन्युअल वेधशाला सटीक इनफॉरमेशन और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भू भौतिकी विभाग में 1960 के दशक में स्थापित मौसम वेधशाला को अब बंद किया जाएगा.

फिलहाल यहां तैनात सभी पांच अधिकारी और कर्मचारी अब पिंडरा में स्थापित हाईटेक डाप्लर वेदर रडार केंद्र पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं. इस यूनिट के बंद होने से बीएचयू क्षेत्र के तापमान व वर्षों के आंकड़े पिछले दो सप्ताह से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.

BHU Meteorology observatory
बीएचयू के मौसम विभाग की वेधशाला होगी बंद. (ETV Bharat)

दरअसल देश में बीएचयू, नई दिल्ली, ऊंटी, श्रीनगर और पूना में ओजोन केंद्र के नाम से मौसम वेधशालाएं स्थापित की गई हैं. यहां विकिरण वेधशाला भी मौजूद है, जो मौसम से संबंधित आंकड़ों को हर आधे घंटे में अपडेट करती थी.

1924 में वाराणसी के बाबतपुर में एयरपोर्ट की स्थापना के बाद वहां भी एक धरातलीय मौसम वेधशाला बनाई गई, जो जिले में मौसम विभाग का मुख्यालय भी है. बीएचयू के ओजोन केंद्र में कुल सात लोग तैनात थे, जिनमें चार मौसम विज्ञानी, एक सहायक विज्ञानी और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे.

इनमें से छह कर्मचारियों को पिंडरा के हाईटेक डाप्लर वेदर राडार केंद्र में ट्रांसफर किया गया है. केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां रह गया है, जो उपकरणों की देखभाल के साथ सुबह का डेटा विभाग को उपलब्ध करा रहा है.

बीएचयू में भू भौतिकी विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि जब यहां मैन पावर और विशेषज्ञ नहीं होंगे, तो छात्रों को मशीनों के संचालन और आंकड़ों के विश्लेषण की प्रायोगिक शिक्षा कैसे मिलेगी. इससे जियोफिजिक्स के विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यहां के आंकड़े उनकी बहुत मदद करते थे.

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बीएचयू के मौसम विभाग की वेधशाला होगी बंद. (ETV Bharat)

वहीं पिंडरा में स्थापित केंद्र पूरे जिले और पूर्वांचल क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है. मौसम विभाग कार्यालय पिंडरा के प्रभारी मनीष राय ने बताया कि जनपद में एयरपोर्ट, बीएचयू, पिंडरा और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र में आटोमेटिक वेधशालाएं हैं.

बीएचयू में मैनुअल और आटोमेटिक दोनों प्रकार की वेधशालाएं थीं, लेकिन अब मैनुअल बंद हो रही है. वहां एक आटोमेटिक प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे मौसम का डेटा मिलता रहेगा.

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