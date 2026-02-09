BHU की पहल: अनियमित जीवनशैली से जूझ रहे युवाओं के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स, जानिए क्यों है खास
कैप्सूल कोर्स के लिए देश–विदेश के छात्र ले रहे रुचि, 50 से ज्यादा छात्र जुड़े.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 2:14 PM IST
वाराणसी: मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना, देर रात तक जागना, गलत खान-पान और अनियमित दिनचर्या युवाओं की जिंदगी बन चुकी है. इस तनाव और डिप्रेशन के कारण युवा घातक कदम भी उठा रहे हैं. ऐसे समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)ने एक सकारात्मक पहल करते हुए आयुर्वेद पर आधारित 15 दिवसीय आयुर्वेद फॉर हॉलिस्टिक (Ayurveda for Holistic Health) कैप्सूल कोर्स शुरू किया है. छात्रों को कोर्स में आयुर्वेदिक दिनचर्या, जीवनशैली, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है. इस कोर्स में भारत के अलावा विदेशी छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं.
कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉ. जया बताती हैं कि भारत अध्ययन केंद्र में अलग-अलग तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जा रहे हैं. उसी के तहत आयुर्वेद फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ नाम का भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जानकारियां आम जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही है.
एनआरआई के लिए 3500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो भी व्यक्ति इस कोर्स में अपना दाखिला लेना चाहते हैं वह बीएचयू के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और आगामी सत्र के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
बीएचयू सीखा रहा जीवनशैली ठीक करने का ढंग: आयुर्वेद पढ़ने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बताते हैं कि वर्तमान समय में युवा आयुर्वेद और उससे जुड़े हुए बिंदुओं से अनजान है. आयुर्वेद के अर्थ में उसे सिर्फ काढ़ा और जड़ी बूटियां समझ आती हैं, लेकिन आयुर्वेद बहुत आगे की पद्धति है, जिसके बारे में हर छात्र व्यक्ति को जानना चाहिए. इसीलिए भारत अध्ययन केंद्र में इस कैप्सूल कोर्स का संचालन किया जा रहा है. इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें 15 दिन के भीतर ही व्यक्ति को सामान्य भाषा में दैनिक दिनचर्या आयुर्वेद से जुड़ी हुई सभी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं.
विदेशी छात्र भी दिखा रहे रुचि: छात्रों का कहना है कि वर्तमान समय में बिजी शेड्यूल से अनियमित दिनचर्या व तमाम तरीके की समस्या हो रही है, लेकिन यह नया कोर्स न सिर्फ तनाव को मैनेज करने में मदद कर रहा है, बल्कि जीवनशैली कैसी होनी चाहिए और कैसे वह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इन सभी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो उनके लिए बेहद लाभदायक है.
