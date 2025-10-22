ETV Bharat / state

BHU ने तैयार की धान की नई किस्म, 8 फ़ीसदी ज़्यादा उत्पादन, किसानों का फायदा

वाराणसीः काशी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संकाय ने धान की एक नई प्रजाति तैयार की है, जिसके तहत आप किसानों को सामान्य से आठ फ़ीसदी ज़्यादा फसल के उत्पादन का लाभ मिलेगा. जी हां,नए साल से इस फसल के बीज किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे. वर्तमान में इसे भारत सरकार से मान्यता मिल चुकी है. BHU वैज्ञानिकों की माने तो यह पूषा बासमती वैरायटी का चावल है जो न सिर्फ दिखाने में खूबसूरत है बल्कि स्वाद इसका अच्छा है और किसानों के उसका अच्छा लाभ मिलेगा.





ये नाम दिया गया: बता दें कि, BHU के कृषि विज्ञान संस्थान के अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन विभाग की ओर से इस नई धान की फसल को तैयार किया गया है. इसे पूसा बासमती एक और अन्य स्थानीय धान के किस्म से नई प्रजाति के रूप में तैयार किया गया है, जिसे मालवीय सोना नाम दिया गया है. यूपी के कई जिलों में बीती वर्षों तक इसका परीक्षण किया गया, जिसके बाद अब देशभर में इसके परीक्षण की तैयारी है. इसके बाद इसे किसानों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस धान की खासियत की बात करें तो, यह दूसरे किस्म के धान की तुलना में 8% ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता रखता है. यह दिखने में आकर्षक रंग का और चिकने दाने का होता है इसमें स्वास्थ्य संबंधी भी गुण पाए जाते हैं यही वजह है कि इसकी कीमत ज्यादा होती है.



10 गुणा ज्यादा देती है उत्पादन: इस बारे में अनुवांशिकीय एवं पादप प्रजनन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह की माने तो उन्होंने बताया कि 12 साल पहले पूषा बासमती 1 किस्म व स्थानीय किस्म से BHU ने प्रजनन कर इसे तैयार किया है. यह खेत में बिल्कुल अलग दिखता है. इसके दाने का आकार इसकी मदर वैरायटी पूसा बासमती 1 के जैसा है.इसकी बालिया पतली लंबी सोने के जैसे रंग की होती हैं. इसकी महक काफी अच्छी होती है.मदर वैरायटी से 7-10 दिन पहले यह पक करके तैयार हो जाता है.इसमें 8 से 10 फ़ीसदी ज्यादा उपज देने की क्षमता होती है. यह 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करता है.



ऐसे पड़ा मालवीय सोना नाम: उन्होंने बताया कि इसके नाम की बात करें तो बीएचयू में तैयार हुआ है इस वजह से इसका नाम मालवीय है. इसके साथ ही इनके धान की चमक सोने के अनुरूप है. इसमें स्वाद के साथ अलग-अलग कई तरीके के गुण है. इस वजह से इसका नाम मालवीय सोना रखा गया है .उन्होंने बताया कि इसके अच्छे गुण का परिणाम है कि यह भविष्य में किसानों की आय को ज्यादा करेगा. उन्होंने बताया कि उसके साथ ही इससे संबंधित अन्य किस्म मालवीय मनीला संचित धान भी BHU ने विकसित किया है.



