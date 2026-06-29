'मम्मी-पापा माफ करना, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा'...लिखकर BHU के डॉक्टर ने की आत्महत्या
सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन, लंका थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 9:45 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने रविवार की रात हॉस्टल में आत्महत्या कर लिया. पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है, जो तीन पन्नों का है. इसके आधार पर मामले की जांच कर रही है. जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड नोट में एक लड़की से प्यार का जिक्र भी किया है. परिवार वालों से माफी मांगी है. आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है.
जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र एनेस्थीसिया में प्रैक्टिस कर रहा था. मृतक की पहचान ऋतिक कुंडू (26) निवासी जिला हुगली, पश्चिम बंगाल के तौर पर हुई है. वह बीएचयू के सुश्रुत छात्रावास में रहकर जूनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे.
रात 10 बजे के आसपास जब उसके सीनियर छात्रों ने किसी कार्यवश उसे फोन करना शुरू किया तो उसने फोन नहीं उठाया. बाद में लोग जब कमरे में पहुंचे तो वह किसी दवा का डिप लगाए मृत पड़ा था. ऋतिक छात्रावास की छठी मंजिल पर अपने कमरे में था.
सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन, लंका थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. शुरुआती जांच में इसमें लिखा गया है कि उनकी मौत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए.
लंका थाना प्रभारी राजकुमार वर्मा का कहना है कि नोट में मृतक ने लिखा है कि वह 'यह कदम अपनी इच्छा से उठा रहा है और इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए. उसने विशेष रूप से एक लड़की के नाम का उल्लेख करते हुए लिखा कि वह एक अच्छी लड़की है, उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए काफी कुछ किया है. इसलिए उसे किसी भी तरह दोषी न ठहराया जाए और उसका ख्याल रखा जाए.'
सुसाइड नोट में मृतक ने अपने माता-पिता के प्रति गहरा लगाव व्यक्त करते हुए लिखा कि 'वह उनका अंतिम सहारा था. उसके जाने के बाद उन्हें बड़ा आघात पहुंचेगा. उसने अपनी मां, पिता और बहन से माफी मांगते हुए लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका. मृतक ने यह भी लिखा कि उसका जीवन बाहर से अच्छा दिखता था, लेकिन वह भीतर से संघर्ष कर रहा था.'
अंत में उसने अपने परिवार, दोस्तों और सभी परिचितों से क्षमा मांगते हुए सभी का ध्यान रखने की अपील की और अलविदा दुनिया लिखकर अपना संदेश समाप्त किया था. थाना प्रभारी ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.
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