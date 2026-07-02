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BHU में जूनियर क्लर्क भर्ती; कंप्यूटर टेस्ट फिर से होगा, टाइपिंग मिस्टेक की मिली थीं शिकायतें

BHU में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट को फिर से करवाया जाएगा. यूनिवर्सिटी की तरफ से अभ्यर्थियों से 5 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक ईमेल में भेजे गए ऑनलाइन लिंक के जरिए अपनी सहमति देने को कहा गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बुधवार की रात करीब 10:00 बजे सभी अभ्यर्थियों को मेल प्रेषित किया है. जिसमें री टेस्ट किए जाने की बात और तारीख जल्द बताये जाने की बात कही गई है.

30 अप्रैल को आयोजित टाइपिंग टेस्ट में तकनीकी खामी और टाइपिंग एरर की शिकायतें लगातार कुलपति को मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने भी इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है.

इसके बाद इस प्रकरण पर री टेस्ट की बात कही गई है. अभ्यर्थियों की तरफ से भेजे गए ईमेल में टाइपिंग मिस्टेक संबंधी कई शिकायतें की गई थी इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यह फैसला किया गया है.

यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभ्यर्थियों को भेजे गए ईमेल में बताया गया है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया तकनीकी पहलुओं और परीक्षा केदो पर तैनाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के बाद दोबारा परीक्षा का निर्णय लिया गया है.