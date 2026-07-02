ETV Bharat / state

BHU में जूनियर क्लर्क भर्ती; कंप्यूटर टेस्ट फिर से होगा, टाइपिंग मिस्टेक की मिली थीं शिकायतें

यूनिवर्सिटी में री टेस्ट का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध करवाने वाला बताया है.

BHU में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा.
BHU में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट को फिर से करवाया जाएगा. यूनिवर्सिटी की तरफ से अभ्यर्थियों से 5 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक ईमेल में भेजे गए ऑनलाइन लिंक के जरिए अपनी सहमति देने को कहा गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बुधवार की रात करीब 10:00 बजे सभी अभ्यर्थियों को मेल प्रेषित किया है. जिसमें री टेस्ट किए जाने की बात और तारीख जल्द बताये जाने की बात कही गई है.

30 अप्रैल को आयोजित टाइपिंग टेस्ट में तकनीकी खामी और टाइपिंग एरर की शिकायतें लगातार कुलपति को मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने भी इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है.

इसके बाद इस प्रकरण पर री टेस्ट की बात कही गई है. अभ्यर्थियों की तरफ से भेजे गए ईमेल में टाइपिंग मिस्टेक संबंधी कई शिकायतें की गई थी इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यह फैसला किया गया है.

यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभ्यर्थियों को भेजे गए ईमेल में बताया गया है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया तकनीकी पहलुओं और परीक्षा केदो पर तैनाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के बाद दोबारा परीक्षा का निर्णय लिया गया है.

यूनिवर्सिटी में री टेस्ट का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध करवाने वाला बताया है. ऑनलाइन लिंक के जरिए अपनी सहमति देने के बाद यूनिवर्सिटी री टेस्ट की नई फाइनल करेगी.

फिलहाल, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही अभ्यर्थी री टेस्ट में शामिल होंगे जिन्होंने 30 अप्रैल को आयोजित कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में भाग लिया था.

उस दिन अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा. विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंकों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित परिणाम के आधार पर ही करने की बात भी कही है.

यह भी पढ़ें: भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे के महत्वपूर्ण हिस्से कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे को केंद्र सरकार की मंज़ूरी

TAGGED:

VARANASI BHU LATET NEWS UPDATES
BHU JUNIOR CLERK RECRUITMENT
COMPUTER TEST TO BE HELD AGAIN
बीएचयू जूनियर क्लर्क भर्ती
VARANASI LATEST NEWS UPDASTES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.