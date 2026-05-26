नार्थ-ईस्ट के 'पंच परिवर्तन' का राज जानने में जुटा BHU; पूर्वोत्तर राज्यों की जीवनशैली पर रिसर्च
प्रो. डॉ. शरद धर शर्मा ने बताया कि ICSSR शिक्षा मंत्रालय के लिए अनुसंधान एवं वैज्ञानिक शोधों पर कार्य करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:51 AM IST
वाराणसी: नॉर्थ ईस्ट का हर हिस्सा प्रकृति का वह अद्भुत जीता जागता उदाहरण है, जहां पेड़-पौधे खान-पान, रहन-सहन स्वस्थ भारत का जीवंत स्वरूप नजर आता है. सबसे बड़ी बात यह है कि पंच परिवर्तन के तहत कुटुंब प्रबोधन से स्वदेशी आचरण का मूर्त रूप नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्सों में दिखाई देता है.
यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वोत्तर को भारत का दिल मानते हुए इसके हर महत्वपूर्ण हिस्से को भारत के जन-जन तक पहुंचाने की बातें करते हैं. नॉर्थ ईस्ट कैसे भारत से सीधे कनेक्ट हो? इस पर पीएम मोदी खुद प्रयास कर रहे हैं. इसका बड़ा प्रयास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्च साइंटिस्ट और IIT BHU से लेकर अलग-अलग विभागों के एक्सपर्ट करने में जुटे हैं.
शिक्षा मंत्रालय ने दिया प्रोजेक्ट: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया है. इस प्रोजेक्ट के हेड और सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र के प्रो. डॉ. शरद धर शर्मा ने बताया कि इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस (ICSSR) शिक्षा मंत्रालय के लिए अनुसंधान एवं वैज्ञानिक शोधों पर कार्य करती है. उनकी तरफ से हमें चार साल का प्रोजेक्ट दिया गया है.
इसका विषय नार्थ ईस्ट में ट्रेडिशनल मेडिसिंस प्रैक्टिस, फूड, आर्ट और कल्चर के साथ जो पंच परिवर्तन हैं, उसकी मैपिंग करनी है. उसकी ओवरऑल स्टडी करने का काम हमें दिया गया है. इस पर काम चल रहा है और हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट में ही मौजूद है. हमारे प्रोजेक्ट स्टाफ वहां लगातार काम कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हम नहीं बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग, IIT BHU, आयुर्वेद, वनस्पति और कई विभागों के एक्सपर्ट भी रिसर्च में लगे हुए हैं.
उन्होंने बताया कि मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, इसके अलावा सांख्यिकी विभाग के महावीर पवार, IIT BHU के प्रो. सुनील कुमार मिश्रा, बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रो. प्रशांत सिंह और आयुर्वेद से प्रो. जेपी सिंह के अलावा एक अन्य प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं. पांच लोगों की रिसर्च स्टाफ टीम है जो इस प्रोजेक्ट पर लगातार वहां पर डेरा डाले हुई है.
नार्थ ईस्ट को समझने का प्रोजेक्ट: डॉ शरद का कहना है कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा सजग है. इन्हीं सारी चीजों को हम समझाना चाह रहे हैं और सरकार इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करवा रही है. उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष राज्यों को हम ले रहे हैं. वहां के जनजातीय समाज, उनके घरों की बनावट, जीवनशैली आदि को रिसर्च में शामिल किया गया है.
हम ऐसी जगह पर जाकर रिसर्च नहीं करना चाहते जहां पर हमें चीजें उपलब्ध ही न हों. बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहां पर हम स्टडी बहुत विस्तृत रूप में नहीं कर सकते और वह हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगी. इसलिए हमने तीन राज्यों को अभी लिया है. इसमें असम के कुछ जिले हैं. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्य हैं. इन तीन राज्यों में हम रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं.
राज्यपाल ने की तारीफ: दिसंबर में हम वहां से लौट कर आए हैं. हमारे साथ प्रोजेक्टर डायरेक्टर भी रहे. हमने तब गवर्नर लक्ष्मण आचार्य से भी मुलाकात की थी. उन्होंने हमें लंच पर भी बुलाया था. उन्होंने खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी थी. बताया कि प्रधानमंत्री किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को संपूर्ण बनाकर भारत से सीधे जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं. इसमें हमारा यह रिसर्च मील का पत्थर साबित होगा.
उन्होंने बताया कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हम एक नॉर्थ ईस्ट के एक जिले में गए. वहां मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां का प्रदूषण स्तर 48 था, कार्बन इनिशियल की स्थिति इतनी कम देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो AQI 350-300 से ऊपर ही रहता है.
आज भी नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश हिस्सों में इतना कम प्रदूषण है. इसकी बड़ी वजह क्या है? जीवनशैली इतनी अच्छी है कि लोग ज्यादा वक्त तक स्वस्थ रहते हैं. इन्हीं सारी चीजों को हम जानने और समझने के लिए यह रिसर्च तैयार कर रहे हैं.
4 साल का है प्रोजेक्ट: डॉ. शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य मोटिव गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पर चीजों को बताने की है. पूर्वोत्तर के राज्य कितनी समृद्ध विरासत लेकर चल रहे हैं. समृद्ध विरासत का अर्थ हमें यह बताना है कि उनके रूटीन लाइफ में जो वह खाना-पीना है, वह किस तरह से मेडिसिन के रूप में उनके लिए काम करता है.
डॉ. शर्मा का कहना है कि आज हर तरफ तरह की बीमारियां फैल रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इससे दूर है. आज हरी सब्जियां हों या हेल्दी फूड पेस्टिसाइड्स की वजह से चीज खराब हो चुकी हैं, लेकिन वहां के लोगों की जीवनशैली अभी भी बहुत अच्छी है.
इसलिए वहां की लाइफस्टाइल और खान-पान के जरिए किस तरह से वह अपने आप को मेंटेन रखें हैं, यह सब रिसर्च के तौर पर तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा उनकी जीवनशैली के साथ उनका जो वहां का लोकल आर्ट और कलर है. उसे हम मैपिंग करने का काम करेंगे.
उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट 4 साल के लिए हमें दिया गया है, लेकिन इसको एक साल और बढ़ाया जाएगा. इसे पॉलिसी लेवल पर हमें रिकमेंडेशन देकर पूरे नॉर्थ ईस्ट की जीवनशैली और अन्य चीजों को मैपिंग के जरिए बताना है.
क्या है ये प्रोजेक्ट
- जुलाई 2025 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया.
- इसमें मुख्य बिंदु के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जीवनशैली क्या है?
- उनका खान-पान क्या है? खान-पान का प्रयोग वह कैसे किस रूप में करते हैं?
- एक धर्म के रूप में एक रिलिजन के रूप में उनके जीवनशैली का क्या हिस्सा है?
- उनका जीवंत धर्म क्या है? वह प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बैठाकर चलते हैं?
- उनकी पारिवारिक व्यवस्था और पारिवारिक रहन-सहन किस तरह से मजबूत है?
- पुराने वक्त का जो आर्ट और कल्चर है वह सुरक्षित कैसे है?
- जो मॉन्यूमेंट्स वहां हैं उनकी कृतियां, स्थापत्य और किस तरह की बनावट है?
- ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में पंच परिवर्तन के आधार की मैपिंग की जा रही है
क्या है पंच परिवर्तन
कुटुम्ब प्रबोधन: संयुक्त परिवार की परंपरा को बनाए रखना, पारिवारिक मूल्यों का विकास करना और बच्चों में अच्छे संस्कार डालना.
सामाजिक समरसता: समाज में व्याप्त ऊंच-नीच, जाति-भेद जैसी कुरीतियों को मिटाकर सभी वर्गों में आपसी प्रेम, एकता और समभाव की भावना स्थापित करना
पर्यावरण संरक्षण: प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली अपनाना, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण और अधिक से अधिक पेड़ लगाना.
नागरिक कर्तव्य: एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में नियमों का पालन करना, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना.
स्वदेशी आचरण: अपनी भाषा, संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग एवं सम्मान करना, जिससे राष्ट्र आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहना.
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