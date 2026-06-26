BHU: इस साल साइंस स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रहा एक नया कोर्स, एडमिशन के लिए होगा ये प्रोसेस
विश्वविद्यालय के नियमानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीट आवंटन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:48 PM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के विज्ञान संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी विभाग शैक्षणिक सत्र 2026–27 से M.Sc. Life Sciences के नए पीजी कोर्स की शुरुआत हो रही है. इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ में जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के सहयोग से स्थापित किया गया है. ये पाठ्यक्रम एक मल्टी सब्जेक्ट और रिसर्च बेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैवरसायन, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान और कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान जैसे विषयों का कोऑर्डिनेटेड अध्ययन कराया जाएगा.
यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन विज्ञान की जटिलताओं की सभी समझ प्रदान करना, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए सक्षम बनाना है.
2 साल के (4 सेमेस्टर) इस कार्यक्रम में उन्नत प्रयोगशाला प्रशिक्षण, अनुसंधान पद्धति, जैव-सूचनाविज्ञान (Bioinformatics), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जैविक अनुप्रयोग, फील्ड अध्ययन और शोध-आधारित प्रबंध (Dissertation) को विशेष महत्व दिया गया है. विद्यार्थियों को HPLC, LC-MS, रियल टाइम PCR, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, क्रायोमाइक्रोटोम और उन्नत फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
पाठ्यक्रम में प्रवेश CUET-PG में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा. विश्वविद्यालय के नियमानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीट आवंटन किया जाएगा. जीव विज्ञान और संबंधित जैविक विषयों में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम में अंतर्विषयी शिक्षा (Interdisciplinary Education), नवाचार, अनुसंधान, Moral values और Critical thinking पर विशेष बल दिया गया है. यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध संस्थानों, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र और CSIR-UGC NET, GATE, ICMR-JRF जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं और फेलोशिप अवसरों के लिए तैयार करेगा.
M.Sc. Life Sciences कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू में जीवन विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. देशभर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम आधुनिक जीवन विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराएगा.
इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे CUET-PG में पंजीकरण कर बीएचयू की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करें. पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी BHU की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है.
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