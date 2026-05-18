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BHU Research: बीएचयू के डॉक्टरों का कमाल, पित्ताशय के कैंसर के सफल इलाज के लिए खोजी नई सर्जिकल तकनीक

पित्ताशय कैंसर के इलाज की बदलेगी गाइडलाइन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने एक विशेष शोध के जरिए पित्ताशय के कैंसर पर प्रभावी इलाज को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है. इस महत्वपूर्ण रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित 'यूरोपीय जर्नल ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी' में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है. यह पित्ताशय कैंसर की सर्जरी पर दुनिया भर में की गई अब तक की सबसे व्यावहारिक और व्यापक रिसर्च मानी जा रही है. इस जटिल और जानलेवा बीमारी के बेहतर इलाज के लिए शरीर से प्रभावित लिम्फ नोड्स को हटाया जाना मरीजों के लिए सफल और जीवन रक्षक साबित हुआ है. 27 अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों का किया गया विश्लेषण: संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (IMS-BHU) के शोधकर्ताओं ने 'हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया' के सहयोग से यह अध्ययन पूरा किया है. इस ऐतिहासिक अध्ययन का सफल नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध प्रोफेसर मनोज पांडेय ने इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस वैज्ञानिक विश्लेषण में वर्ष 1999 और 2025 के बीच प्रकाशित वैश्विक डेटा को शामिल करते हुए व्यवस्थित समीक्षा की गई है. पूरी दुनिया के 56,000 से अधिक कैंसर रोगियों से जुड़े 27 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण पर यह शोध आधारित है. जनरल सर्जन के बजाय विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराएं पित्ताशय की सर्जरी. (Photo Credit: ETV Bharat) कम से कम 6 लिम्फ नोड्स निकालना अनिवार्य: यह अध्ययन वैज्ञानिक रूप से दिखाता है कि कैंसर सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर से कम से कम छह लिम्फ नोड्स (लसीका ग्रंथियों) को बाहर निकालना एक आवश्यक सर्जिकल बेंचमार्क है. यह प्रक्रिया पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित मरीजों में जीवन रक्षा (सर्वाइवल) दर में उल्लेखनीय सुधार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई पाई गई है. लिम्फैडेनेक्टॉमी यानी लिम्फ नोड्स को हटाने का जीवित रहने का यह लाभ इस बीमारी के शुरुआती चरणों से लेकर अंतिम चरणों तक एक समान देखा गया है. जबकि रेट्रोपैनक्रिएटिक और सीलिएक नोड्स सहित विस्तारित लिम्फैडेनेक्टॉमी (D2) तकनीक, कैंसर के T2 और T3 चरणों में सबसे बेहतर परिणाम प्रदान करती है.