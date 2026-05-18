ETV Bharat / state

BHU Research: बीएचयू के डॉक्टरों का कमाल, पित्ताशय के कैंसर के सफल इलाज के लिए खोजी नई सर्जिकल तकनीक

यूरोपीय जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, सर्जरी में न्यूनतम 6 लिम्फ नोड्स हटाने से मरीजों की जान बचने की दर में सुधार होता है.

Photo Credit: ETV Bharat
पित्ताशय कैंसर के इलाज की बदलेगी गाइडलाइन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने एक विशेष शोध के जरिए पित्ताशय के कैंसर पर प्रभावी इलाज को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है. इस महत्वपूर्ण रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित 'यूरोपीय जर्नल ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी' में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है. यह पित्ताशय कैंसर की सर्जरी पर दुनिया भर में की गई अब तक की सबसे व्यावहारिक और व्यापक रिसर्च मानी जा रही है. इस जटिल और जानलेवा बीमारी के बेहतर इलाज के लिए शरीर से प्रभावित लिम्फ नोड्स को हटाया जाना मरीजों के लिए सफल और जीवन रक्षक साबित हुआ है.

27 अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों का किया गया विश्लेषण: संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (IMS-BHU) के शोधकर्ताओं ने 'हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया' के सहयोग से यह अध्ययन पूरा किया है. इस ऐतिहासिक अध्ययन का सफल नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध प्रोफेसर मनोज पांडेय ने इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस वैज्ञानिक विश्लेषण में वर्ष 1999 और 2025 के बीच प्रकाशित वैश्विक डेटा को शामिल करते हुए व्यवस्थित समीक्षा की गई है. पूरी दुनिया के 56,000 से अधिक कैंसर रोगियों से जुड़े 27 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण पर यह शोध आधारित है.

Photo Credit: ETV Bharat
जनरल सर्जन के बजाय विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराएं पित्ताशय की सर्जरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कम से कम 6 लिम्फ नोड्स निकालना अनिवार्य: यह अध्ययन वैज्ञानिक रूप से दिखाता है कि कैंसर सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर से कम से कम छह लिम्फ नोड्स (लसीका ग्रंथियों) को बाहर निकालना एक आवश्यक सर्जिकल बेंचमार्क है. यह प्रक्रिया पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित मरीजों में जीवन रक्षा (सर्वाइवल) दर में उल्लेखनीय सुधार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई पाई गई है. लिम्फैडेनेक्टॉमी यानी लिम्फ नोड्स को हटाने का जीवित रहने का यह लाभ इस बीमारी के शुरुआती चरणों से लेकर अंतिम चरणों तक एक समान देखा गया है. जबकि रेट्रोपैनक्रिएटिक और सीलिएक नोड्स सहित विस्तारित लिम्फैडेनेक्टॉमी (D2) तकनीक, कैंसर के T2 और T3 चरणों में सबसे बेहतर परिणाम प्रदान करती है.

कैंसर के दोबारा होने की संभावना होगी बेहद कम: सर्जरी के दौरान पर्याप्त मात्रा में लिम्फ नोड निकालना न केवल कैंसर के चरण (स्टेजिंग) की सटीकता में सुधार करता है, बल्कि भविष्य में इसके दोबारा उभरने के खतरे को भी टालता है. यह सफल प्रक्रिया कैंसर के दोबारा होने (रिकरेंस) की संभावना को न्यूनतम करती है और मरीज के बीमारी-मुक्त जीवन (डिजीज-फ्री सर्वाइवल) काल को काफी बढ़ा देती है. इस प्रकार, यह नई पद्धति लिम्फैडेनेक्टॉमी को केवल एक सामान्य नैदानिक प्रक्रिया के बजाय कैंसर के मुख्य उपचारात्मक घटक के रूप में मजबूती से स्थापित करती है. उम्मीद की जा रही है कि इस सफल शोध से आने वाले समय में कैंसर के सर्जिकल दिशा-निर्देशों को एक नया और प्रभावी रूप मिलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
आईएमएस-बीएचयू के प्रोफेसर मनोज पांडेय ने समझाया नया फॉर्मूला. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तर भारत के मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद: इस अनूठे शोध से पित्ताशय के कैंसर के क्लीनिकल परिणामों में बड़ा सुधार होगा, विशेष रूप से उत्तर भारत जैसे उच्च मामलों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में यह मील का पत्थर साबित होगा. यह अध्ययन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कुछ विशिष्ट हिस्सों में पित्ताशय का कैंसर एक गंभीर समस्या के रूप में फैला हुआ है. आम तौर पर इस बीमारी का सही निदान अंतिम या बहुत उन्नत चरणों में ही हो पाता है, जिससे इलाज काफी कठिन हो जाता है. वर्तमान चिकित्सा पद्धति में सर्जरी के जरिए इसे शरीर से बाहर निकालना ही एकमात्र पूर्ण इलाज का विकल्प बना हुआ है.

विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराएं सर्जरी: लंबे समय से सर्जरी के दायरे को लेकर चिकित्सा जगत में जो बहस चल रही थी, यह अध्ययन उस जटिल नैदानिक प्रश्न का पूर्ण समाधान करता है. यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि लिम्फैडेनेक्टॉमी केवल स्टेजिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा उपचारात्मक लाभ मरीज को मिलता है. पित्ताशय के कैंसर की सर्जरी में पर्याप्त मात्रा में लिम्फ नोड्स को हटाना अब डॉक्टरों के लिए अनिवार्य माना जाना चाहिए, इसे वैकल्पिक नहीं छोड़ा जा सकता. इसलिए संदिग्ध मामलों में रोगी को किसी सामान्य सर्जन के बजाय एक विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह ही लेनी चाहिए, क्योंकि एक व्यापक सर्जरी ही पूर्ण स्वस्थ होने का एकमात्र मौका देती है.

यह भी पढ़ें- शामली में करप्शन की खुली पोल: 4 महीने पहले बना 15 लाख का घाट ढहा, SDO बोले- भैंस के सींग मारने से टूटा

TAGGED:

GALLBLADDER CANCER SURGERY
LYMPHADENECTOMY BENCHMARK
EUROPEAN JOURNAL SURGICAL ONCOLOGY
PROFESSOR MANOJ PANDEY BHU
BHU CANCER RESEARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.