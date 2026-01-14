ETV Bharat / state

बीएचयू आईआईटी छात्रा दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, 3 फरवरी तक हर हाल में पूरी करें जिरह

बीएचयू आईआईटी छात्रा दुष्कर्म मामले में जिरह जारी है. अब कोर्ट ने कहा है ति 3 फरवरी तक सुनवाई पूरी कर लें.

BHU IIT student rape case
बीएचयू परिसर में आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला. (ETV Bharat (FILE))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 10:11 AM IST

वाराणसी: वाराणसी के बीएचयू परिसर में आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के लंबित मुकदमे की मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई.

पीड़िता की ओर से आरोपित आनंद चौहान के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी, संजीव चौबे व कुंदन सिंह ने जिरह की. जिरह की कार्रवाई पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए तीन फरवरी की तिथि मुकर्रर दी.

एडवोकेट कुंदन सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने पढ़ाई और फरवरी माह में मिड सेमेस्टर के परीक्षा की बात कहते हुए जिरह की कार्रवाई को पूरा करने का मुद्दा उठाया.

वहीं बचाव पक्ष के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने प्रदेश बार कौंसिल चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण जनवरी माह में व्यस्त होने का हवाला देते हुए जिरह के लिए कोई अन्य तिथि मुकर्रर करने की अदालत से अपील की.

दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों से कहा कि तीन फरवरी को बाकी जिरह पूरी करें. अदालत ने कहाकि यदि उक्त तिथि पर जिरह पूर्ण नहीं की जाती है अथवा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो किसी भी दशा व स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र मान्य नहीं होगा तथा विधि अनुसार कार्यवाही अग्रसारित की जाएगी.

अदालत के आदेश पर वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता का बयान और बचाव पक्ष द्वारा उससे जिरह की कार्रवाई की जा रही है. उधर आरोपित कुणाल पांडेय के वकील राजीव प्रताप सिंह की अपील पर अदालत ने पेनड्राइव में संकलित साक्ष्यों का अवलोकन करने के लिए 18 व 19 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी.

राजीव प्रताप सिंह ने गत छह जनवरी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि घटना की विवेचना के दौरान लंका पुलिस द्वारा बीएचयू परिसर में लगे कैमरों से वीडियो फुटेज संकलित किया गया है. हाईकोर्ट द्वारा पांच मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पैनड्राइव में मौजूद मैटेरियल का दो दिन अवलोकन करने का आदेश दिया गया है.

वकील राजीव प्रताप सिंह ने अपने कथन के समर्थन में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अदालत में प्रस्तुत की थी. अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात् अदालत ने पीड़िता से आरोपित आनंद चौहान की जिरह पूरी होने के बाद पेनड्राइव का अवलोकन करने की प्रार्थना पत्र मंजूर कर ली थी.

