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BHU एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला, कर्मचारियों का नियमितीकरण, 1 माह बाद प्रमोशन को हरी झंडी

7 महीने बाद बैठक में हुए कई अहम फैसले, बैठक दो अलग-अलग हिस्सों में हुई.

bhu executive council decision employees regularization promotion after 1 month
बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 9:11 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी की दूसरी और महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को 7 महीने बाद पूरी हुई. दोपहर में लगभग 11:00 बजे के बाद बैठक की शुरुआत हुई थी और रात लगभग 10:30 बजे तक यह बैठक दो अलग-अलग हिस्सों में हुई है. बैठक में शिक्षक प्रोन्नति में विसंगतियां, शिक्षकों, संविदा कर्मियों के विरोध प्रदर्शन सहित सब सुंदर लाल अस्पताल में नई भर्तियों और भ्रष्टाचार के लग रहे हैं. आरोप के मामले में कई विभाग चर्चा में रहे.

किन बिंदुओं पर हुई चर्चा: होलकर भवन में 42 अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई. जिसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों और प्रोन्नतियों को लेकर समय-समय पर शिक्षकों के अलग-अलग संगठनों की आपत्ति पर गठित जांच कमेटियों की रिपोर्ट पर भी बात हुई है. बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी के अलावा महापौर अशोक तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल, एकेडमिक प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, बीएचयू समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, प्रोफेसर बेचन लाल और रेडियोथैरेपी विभाग के प्रोफेसर उदय कुमार शाही समेत कई अन्य लोग भी शामिल हुए.

इस बारे में महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के प्रमोशन 1 महीने में चालू करने पर सहमति बनी है. इसके अलावा डॉ अशोक कुमार सोनकर पर लगे आरोपों को गलत पाया गया है. 2024 में बीएचयू के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार सोनकर पर साहित्य चोरी और अनुचित साधनों के प्रयोग के गंभीर आरोप लगे थे. ईसी ( एग्जीक्यूटिव काउंसिल) ने एक कड़ा निर्णय भी लिया है. जिसमें बीएचयू में प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व एचओडी प्रो. बुदाती वेंकटेश्वर लू का निलंबन बरकार रखने के साथ साथ कड़ी सजा दिलाने की बात कही गई है.

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बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक. (bhu media cell.)


28 जुलाई 2015 को तेलुगु विभाग के प्रोफेसर रामचंद्र मूर्ति विश्वविद्यालय परिसर में अपने आवास की ओर लौट रहे थे. तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आए थे कि विभागाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद प्रोफेसर बुदाती वेंकटेश्वर लू ने प्रोफेसर रामचंद्र मूर्ति से व्यक्तिगत रंजिश रखते थे. इसी के चलते उन्होंने अपने पूर्व शोधार्थी भास्कर के माध्यम से बाहरी अपराधियों के साथ मिलकर राम मूर्ति पर हमला करवाया था.


वहीं ट्रामा सेंटर और एमएस ऑफिस को एक ही रखने तथा निर्देशक को पूर्व स्थिति में रखने की बात पर सहमति बनी है. इसके अलावा संविदा कर्मचारियों द्वारा काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका असर देखने को मिला समिति ने नियमितीकरण पर सहमति जताई है जानकारी के अनुसार जब इसकी पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तब अंतिम मोहर लगाया जाएगा.



वही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री महेन्द्रनाथ पांडेय को कई मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने आरोप लगाया कि ट्रॉमा सेंटर में लंबे समय से अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली एवं विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित हो रही है. प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो.


छात्र नेता शिवांश सिंह ने कहा कि जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों के आरोप लगे हों, उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों एवं मरीजों के हित में कठोर और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए ताकि अस्पताल की व्यवस्था निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से संचालित हो सके.

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