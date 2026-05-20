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BHU सेमेस्टर परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर पूछा गया सवाल, ABVP ने इतिहास विभाग का किया घेराव

इतिहास विभाग का घेराव कर अभाविप ने विभागाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सामाजिक विज्ञान संकाय की सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए तथाकथित ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़े प्रश्न को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. परिषद की बीएचयू इकाई ने इतिहास विभाग का जोरदार घेराव कर इस प्रश्न को वैचारिक रूप से पूरी तरह प्रेरित बताते हुए इसे शिक्षा की मूल भावना के विपरीत करार दिया. एबीवीपी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष से तत्काल मुलाकात कर उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की. परिषद के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में अकादमिक विमर्श की आड़ में एक विशेष वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है. जानकारी देते छात्र. (Video Credit: ETV Bharat) भारतीय ज्ञान परंपरा को एकांगी दिखाने का आरोप: प्रदर्शनरत छात्रों का साफ कहना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, महान संस्कृति और सभ्यता को हमेशा एकांगी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास लंबे समय से कुछ विशेष वर्गों द्वारा किया जाता रहा है. एबीवीपी ने परीक्षा में शामिल “ब्राह्मणवादी पितृसत्ता” जैसी शब्दावली पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह न केवल वैचारिक रूप से विवादित है, बल्कि इसका कोई स्पष्ट एवं सर्वमान्य अकादमिक आधार भी मौजूद नहीं है. परिषद के आधिकारिक रुख के अनुसार, इस प्रकार के भ्रामक प्रश्न सीधे तौर पर निर्दोष छात्रों पर एक विशेष प्रकार की विचारधारा थोपने का छिपा हुआ प्रयास प्रतीत होते हैं. अभाविप बीएचयू इकाई के वर्तमान अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्था में वैचारिक रूप से प्रेरित प्रश्न पूछना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.