BHU सेमेस्टर परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर पूछा गया सवाल, ABVP ने इतिहास विभाग का किया घेराव
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सामाजिक विज्ञान संकाय की परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' से जुड़े प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 5:53 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सामाजिक विज्ञान संकाय की सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए तथाकथित ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़े प्रश्न को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. परिषद की बीएचयू इकाई ने इतिहास विभाग का जोरदार घेराव कर इस प्रश्न को वैचारिक रूप से पूरी तरह प्रेरित बताते हुए इसे शिक्षा की मूल भावना के विपरीत करार दिया.
एबीवीपी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष से तत्काल मुलाकात कर उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की. परिषद के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में अकादमिक विमर्श की आड़ में एक विशेष वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है.
भारतीय ज्ञान परंपरा को एकांगी दिखाने का आरोप: प्रदर्शनरत छात्रों का साफ कहना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, महान संस्कृति और सभ्यता को हमेशा एकांगी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास लंबे समय से कुछ विशेष वर्गों द्वारा किया जाता रहा है. एबीवीपी ने परीक्षा में शामिल “ब्राह्मणवादी पितृसत्ता” जैसी शब्दावली पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह न केवल वैचारिक रूप से विवादित है, बल्कि इसका कोई स्पष्ट एवं सर्वमान्य अकादमिक आधार भी मौजूद नहीं है. परिषद के आधिकारिक रुख के अनुसार, इस प्रकार के भ्रामक प्रश्न सीधे तौर पर निर्दोष छात्रों पर एक विशेष प्रकार की विचारधारा थोपने का छिपा हुआ प्रयास प्रतीत होते हैं. अभाविप बीएचयू इकाई के वर्तमान अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्था में वैचारिक रूप से प्रेरित प्रश्न पूछना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.
विश्वविद्यालय को निष्पक्ष चिंतन का केंद्र होना चाहिए: उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा शुद्ध ज्ञान, शोध और निष्पक्ष चिंतन का मुख्य केंद्र होना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रचार का माध्यम. पल्लव सुमन ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हमारी गौरवशाली भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को लगातार अपराधबोध के दायरे में खड़ा करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जिसे अब देश का जागरूक छात्र समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा. वहीं एबीवीपी बीएचयू इकाई के इकाई सहमंत्री विकास कुमार ने इस विषय में कहा कि बीएचयू की वास्तविक पहचान हमेशा से ही भारतीयता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों से गहराई से जुड़ी रही है. परीक्षा के मुख्य प्रश्नपत्र में इस प्रकार के भ्रामक प्रश्न पूछकर नए छात्रों के बीच भ्रम और वैचारिक विभाजन उत्पन्न करने की कोशिश की गई है.
उचित कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी: उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा करे तथा भविष्य में प्रश्नपत्र निर्माण में अकादमिक संतुलन और निष्पक्षता हर हाल में सुनिश्चित की जाए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि यदि इस संवेदनशील मामले में त्वरित उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो परिषद आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरी तरह बाध्य होगी.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि संबंधित प्रश्न की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी प्रकार के वैचारिक पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रश्न परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा न बनें, हालांकि इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों और शिक्षकों के बीच चर्चा काफी तेज हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
यह भी पढ़ें- IIT BHU का कमाल: AI आधारित 'ड्राइविंग स्टाइल अलर्ट सिस्टम' तैयार, हादसों से 700 मीटर पहले बजेगा अलार्म