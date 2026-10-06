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बीएचयू के डॉ. मनोज कुमार वर्मा को मिली दोहरी उपलब्धि, वियतनाम सम्मेलन में बने मुख्य वक्ता

डिजिटल शिक्षा और सामाजिक समानता पर वियतनाम में विचार रखेंगे डॉ. मनोज कुमार वर्मा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार वर्मा ने एक साथ दो बड़ी उपलब्धियां हासिल करके इतिहास रच दिया है. विश्वविद्यालय में किसी शिक्षक के लिए एक साथ ये दोनों सम्मान मिलना पहला मौका है.

उन्हें वियतनाम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है. इसके साथ ही उनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की बेहद प्रतिष्ठित टीचर्स एसोसिएटशिप के लिए भी हुआ है. वियतनाम के सम्मेलन में बनेंगे मुख्य वक्ता: डॉ. मनोज वर्मा 1 से 4 नवंबर, 2026 तक वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में होने वाले छठे इंडो ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस (IGMRC-2026) में अपना व्याख्यान देंगे. इंटरनेशनल बेनेवोलेंट रिसर्च फाउंडेशन (IBRF), कोलकाता ने अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को तैयार किया है. सम्मेलन में डॉ. वर्मा विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डिजिटल असमानता और शैक्षणिक अवसरों पर अपना प्लेनरी व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे. उनके इस शोध-पत्र को समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सम्मेलन में शामिल किया गया है.