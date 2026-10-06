बीएचयू के डॉ. मनोज कुमार वर्मा को मिली दोहरी उपलब्धि, वियतनाम सम्मेलन में बने मुख्य वक्ता
बीएचयू समाजशास्त्र विभाग के डॉ. मनोज कुमार वर्मा को वियतनाम में अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:47 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार वर्मा ने एक साथ दो बड़ी उपलब्धियां हासिल करके इतिहास रच दिया है. विश्वविद्यालय में किसी शिक्षक के लिए एक साथ ये दोनों सम्मान मिलना पहला मौका है.
उन्हें वियतनाम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है. इसके साथ ही उनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की बेहद प्रतिष्ठित टीचर्स एसोसिएटशिप के लिए भी हुआ है.
वियतनाम के सम्मेलन में बनेंगे मुख्य वक्ता: डॉ. मनोज वर्मा 1 से 4 नवंबर, 2026 तक वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में होने वाले छठे इंडो ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस (IGMRC-2026) में अपना व्याख्यान देंगे. इंटरनेशनल बेनेवोलेंट रिसर्च फाउंडेशन (IBRF), कोलकाता ने अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को तैयार किया है. सम्मेलन में डॉ. वर्मा विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डिजिटल असमानता और शैक्षणिक अवसरों पर अपना प्लेनरी व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे. उनके इस शोध-पत्र को समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सम्मेलन में शामिल किया गया है.
डिजिटल शिक्षा में समानता पर केंद्रित है शोध: उनके इस शोध में छात्रों के पास मौजूद डिजिटल संसाधनों, तकनीक के इस्तेमाल और उससे मिलने वाले नतीजों की असमानता पर गहराई से चर्चा की गई है. आज के दौर में डिजिटल पढ़ाई का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में यह विषय उच्च शिक्षा में सबको समान अवसर देने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है. दूसरी तरफ डॉ. वर्मा का चयन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS), शिमला में संचालित अंतर-विश्वविद्यालय मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान केंद्र की एसोसिएटशिप के लिए भी हुआ है. यह प्रतिष्ठित योजना चयनित शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक चर्चा का बेहतरीन मंच देती है.
शिमला संस्थान में रहकर करेंगे खास रिसर्च: इस एसोसिएटशिप के तहत डॉ. वर्मा साल 2027, 2028 और 2029 के दौरान तय समय के लिए शिमला स्थित संस्थान में रहकर अपना शोध पूरा करेंगे. इस दौरान उन्हें वहां के समृद्ध पुस्तकालय और देश-विदेश के शैक्षणिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का शानदार मौका मिलेगा. साथ ही नियम के अनुसार उन्हें यात्रा और रहने-खाने का भत्ता भी मिलेगा. डॉ. मनोज कुमार वर्मा सामाजिक बहिष्करण, ग्रामीण विकास, डिजिटल असमानता और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों पर लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं.
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