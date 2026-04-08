बीएचयू के डिप्टी चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के फैसलों को बताया छात्र विरोधी
छात्रों के आए दिन हो रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 7:22 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के आए दिन हो रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है.
हालांकि छात्र उनके फैसले से बेहद खुश हैं और उनसे मुलाकात करके उनके इस निर्णय पर उनके साथ खड़े रहने की बात कहे हैं. वहीं प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपने इस्तीफा के पीछे प्रॉक्टीरियल बोर्ड में छात्रों के खिलाफ हो रहा है फैसले और प्रॉक्टीरियल बोर्ड के हेड की तरफ से उनके साथ किया जा रहे दुर्व्यवहार को जिम्मेदार बताया है.
बीएचयू के डिप्टी चीफ प्राक्टर प्रो. श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में कहां की मैंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और जो भी बातें मैंने कहीं है वह बिल्कुल सत्य है मेरे खिलाफ लगातार साजिश हो रही थी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और छात्र हित में निर्णय लिए जाने पर मेरी तरफ से आपत्ति जताए जाने पर मुझे गलत तरीके से ट्वीट किया जा रहा था जो मुझे बर्दाश्त नहीं था.
संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रो. श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टर प्रो. संदीप पोखरिया उन्हें लगातार अपमानित करते थे. जिसके कारण उनके लिए बोर्ड में काम करना असंभव हो गया था.
वर्ष 2023 में डिप्टी चीफ प्राक्टर नियुक्त किए गए डा. श्रीकृष्ण ने बताया कि हाल ही में घोषित नई कमेटी में भी उन्हें शामिल किया गया था.
चीफ प्राक्टर द्वारा मुझे बार-बार अपमानित किया जा रहा था. यह अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि मेरी कार्यशैली और सिद्धांतों पर प्रहार था.
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा छात्रों के अधिकारों और उनके हितों के लिए खड़ा रहा हूं, जबकि प्रशासन की कुछ नीतियां छात्रों के खिलाफ थीं. इसी विरोध के कारण मुझे निशाना बनाया गया और अपमानित करने की कोशिश की गई.
डा. त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुलपति को भी विस्तार से अवगत कराया था. इस संबंध में चीफ प्राक्टर प्रो. संदीप से उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वही इस बारे में चीफ प्रॉक्टर से बात करने की कोशिश कीजिए लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई.