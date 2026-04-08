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बीएचयू के डिप्टी चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के फैसलों को बताया छात्र विरोधी

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के आए दिन हो रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है.

हालांकि छात्र उनके फैसले से बेहद खुश हैं और उनसे मुलाकात करके उनके इस निर्णय पर उनके साथ खड़े रहने की बात कहे हैं. वहीं प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपने इस्तीफा के पीछे प्रॉक्टीरियल बोर्ड में छात्रों के खिलाफ हो रहा है फैसले और प्रॉक्टीरियल बोर्ड के हेड की तरफ से उनके साथ किया जा रहे दुर्व्यवहार को जिम्मेदार बताया है.

बीएचयू के डिप्टी चीफ प्राक्टर प्रो. श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में कहां की मैंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और जो भी बातें मैंने कहीं है वह बिल्कुल सत्य है मेरे खिलाफ लगातार साजिश हो रही थी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और छात्र हित में निर्णय लिए जाने पर मेरी तरफ से आपत्ति जताए जाने पर मुझे गलत तरीके से ट्वीट किया जा रहा था जो मुझे बर्दाश्त नहीं था.

संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रो. श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टर प्रो. संदीप पोखरिया उन्हें लगातार अपमानित करते थे. जिसके कारण उनके लिए बोर्ड में काम करना असंभव हो गया था.