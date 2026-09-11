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BHU कैंपस में चलेंगी ई-बाइक और गोल्फ कार्ट; 50 से 60 रुपये प्रति घंटा होगा किराया, छात्रों को बड़ी राहत

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ई-बाइक और गोल्फ कार्ट सेवा जल्द शुरू होने जा रही है.

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जानिए बीएचयू कैंपस में इस नई सुविधा से जुड़ी सभी बातें. (Video Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:58 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विशाल कैंपस और 40 हजार से ज्यादा छात्रों की मौजूदगी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ी चुनौती रहा है. हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के लिए बसों की सुविधा देता है, लेकिन भारी संख्या के आगे यह नाकाफी साबित होती है.

हाल ही में वाराणसी प्रशासन और बनारस रोडवेज ने मिलकर कैंपस के भीतर ई-बसों का संचालन शुरू किया था. अब छात्रों, नए दाखिला लेने वाले युवाओं और बाहरी लोगों के लिए ई-बाइक और गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी है.

बीएचयू के 7 पॉइंट्स पर बनेंगे स्टैंड: मोबाइल ऐप से बुक होंगी जीपीएस से लैस ई बाइक्स. (Video Credit: ETV Bharat)

7 पॉइंट्स पर बनेंगे स्टैंड और मिलेगी बुकिंग की सुविधा: कैंपस के अलग-अलग 7 प्रमुख स्थानों पर ई-बाइक स्टैंड बनाए जा रहे हैं. चीफ प्रॉक्टर संदीप पोखरियाल ने बताया कि बड़े कैंपस में लाइब्रेरी, सेंट्रल ऑफिस और विभागों तक पैदल जाना बहुत कठिन होता है. हर छात्र अपने साथ बाइक या स्कूटी नहीं रख सकता और बाहरी वाहनों वाले मनमाना किराया वसूलते थे. इसी समस्या को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ मिलकर 7 स्टैंड बनाए जा रहे हैं.

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विश्वनाथ मंदिर और हॉस्टल जाना होगा आसान: बीएचयू कैंपस में दौड़ेंगी गोल्फ कार्ट्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

मोबाइल ऐप और GPS से कंट्रोल होंगी ई-बाइक्स: यह ई-बाइक सेवा पूरी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संचालित होगी. इसे 50 से 60 रुपये प्रति घंटे के बेहद मामूली किराए पर बुक किया जा सकेगा. सभी ई-बाइक्स जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी, जिससे इनकी लोकेशन आसानी से ट्रैक की जा सकेगी. समय सीमा खत्म होने या कैंपस से बाहर जाने पर यह ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, जिन्हें रिचार्ज बढ़ाकर दोबारा चालू किया जा सकेगा.

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बीएचयू प्रशासन की नई पहल: दिव्यांग और दृष्टिहीन छात्रों के लिए भी खास तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य गेटों से चलेंगी गोल्फ कार्ट, दिव्यांगों को मिलेगी राहत: इसके साथ ही हैदराबाद गेट, सीर गोवर्धन गेट, मुख्य गेट और सर सुंदरलाल अस्पताल से गोल्फ कार्ट सेवा भी शुरू होगी. एक गोल्फ कार्ट में एक साथ 10 से ज्यादा लोग बैठकर सफर कर सकेंगे. अगले महीने के मध्य तक इन सुविधाओं को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन दृष्टिहीन और दिव्यांग छात्रों को इस सेवा में विशेष राहत देने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है.

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