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BHU की कमाल की खोज: शोध छात्रा ने बनाई खास 'आयुर्वेदिक कैंडी', पीरियड बंद होने के बाद महिलाओं को देगी राहत

शोध छात्रा ने बनाई खास 'आयुर्वेदिक कैंडी', पीरियड बंद होने के बाद महिलाओं को देगी राहत ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: 45 वर्ष की उम्र पार करते ही महिलाओं का शरीर एक बेहद कठिन दौर से गुजरता है. माहवारी रुकने के इस पड़ाव पर हड्डियों का कमजोर होना, बालों का झड़ना, चेहरे की चमक खोना और दिनभर की सुस्ती जैसी कई परेशानियां घेर लेती हैं. महंगे इलाज और ढेरों दवाइयों के बाद भी अक्सर महिलाओं को इन तकलीफों से राहत नहीं मिलती, लेकिन अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय ने इस गंभीर समस्या का एक बेहद शानदार समाधान खोज निकाला है. शोध छात्रा ने बनाई खास 'आयुर्वेदिक कैंडी', पीरियड बंद होने के बाद महिलाओं को देगी राहत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुर्वेद विभाग की एक रिसर्च स्कॉलर ने मोटे अनाजों और दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों के मेल से एक ऐसी विशेष कैंडी तैयार की है, जो स्वाद में टॉफी जैसी है, लेकिन इसका काम बीमारियों को मात देना है. इस शोध के परिणाम बेहद उम्मीद जगाने वाले हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमडी (आयुर्वेद) तृतीय वर्ष की शोध छात्रा डॉ. कनिका नैनवाल ने माहवारी रुकने के बाद महिलाओं में होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए शानदार शोध किया है, जो प्रो. आनंद चौधरी के निर्देशन और डॉ. रोहित शर्मा व डॉ. मीरा अन्तिवाल के सह-पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ. शोध छात्रा ने बनाई खास 'आयुर्वेदिक कैंडी' (Photo Credit; ETV Bharat) क्या था इस शोध का उद्देश्य डॉ. कनिका ने बताया कि इस शोध का मुख्य उद्देश्य माहवारी रुकने के बाद महिलाओं में होने वाली हड्डियों की कमजोरी एवं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए एक प्रभावी, सुरक्षित एवं सहज रूप से स्वीकार्य आयुर्वेदिक औषधि विकसित करना था. इसी उद्देश्य से शोध के अंतर्गत एक नवीन आयुर्वेदिक औषधि को कैंडी के रूप में विकसित किया गया, जिससे यह महिलाओं की दैनिक जीवनचर्या का सहज हिस्सा बन सके और उन्हें औषधि सेवन का अनुभव न हो, साथ ही उसी योग का एक टैबलेट स्वरूप भी तैयार किया गया, जिसे पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोग किया जा सके.