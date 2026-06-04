BHU की कमाल की खोज: शोध छात्रा ने बनाई खास 'आयुर्वेदिक कैंडी', पीरियड बंद होने के बाद महिलाओं को देगी राहत
प्रो. आनंद चौधरी ने बताया कि शोध में शतावरी, आंवला, रागी, मुक्ताशुक्ति भस्म एवं गुड़ जैसे पोषक एवं अस्थि-पोषक द्रव्यों को शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 6:52 PM IST
वाराणसी: 45 वर्ष की उम्र पार करते ही महिलाओं का शरीर एक बेहद कठिन दौर से गुजरता है. माहवारी रुकने के इस पड़ाव पर हड्डियों का कमजोर होना, बालों का झड़ना, चेहरे की चमक खोना और दिनभर की सुस्ती जैसी कई परेशानियां घेर लेती हैं. महंगे इलाज और ढेरों दवाइयों के बाद भी अक्सर महिलाओं को इन तकलीफों से राहत नहीं मिलती, लेकिन अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय ने इस गंभीर समस्या का एक बेहद शानदार समाधान खोज निकाला है.
दरअसल, सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुर्वेद विभाग की एक रिसर्च स्कॉलर ने मोटे अनाजों और दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों के मेल से एक ऐसी विशेष कैंडी तैयार की है, जो स्वाद में टॉफी जैसी है, लेकिन इसका काम बीमारियों को मात देना है. इस शोध के परिणाम बेहद उम्मीद जगाने वाले हैं.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमडी (आयुर्वेद) तृतीय वर्ष की शोध छात्रा डॉ. कनिका नैनवाल ने माहवारी रुकने के बाद महिलाओं में होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए शानदार शोध किया है, जो प्रो. आनंद चौधरी के निर्देशन और डॉ. रोहित शर्मा व डॉ. मीरा अन्तिवाल के सह-पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ.
क्या था इस शोध का उद्देश्य
डॉ. कनिका ने बताया कि इस शोध का मुख्य उद्देश्य माहवारी रुकने के बाद महिलाओं में होने वाली हड्डियों की कमजोरी एवं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए एक प्रभावी, सुरक्षित एवं सहज रूप से स्वीकार्य आयुर्वेदिक औषधि विकसित करना था. इसी उद्देश्य से शोध के अंतर्गत एक नवीन आयुर्वेदिक औषधि को कैंडी के रूप में विकसित किया गया, जिससे यह महिलाओं की दैनिक जीवनचर्या का सहज हिस्सा बन सके और उन्हें औषधि सेवन का अनुभव न हो, साथ ही उसी योग का एक टैबलेट स्वरूप भी तैयार किया गया, जिसे पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोग किया जा सके.
30 रजोनिवृत्त महिलाओं पर रिसर्च
प्रो. आनंद चौधरी ने बताया कि शोध में शतावरी, आंवला, रागी, मुक्ताशुक्ति भस्म एवं गुड़ जैसे पोषक एवं अस्थि-पोषक द्रव्यों को शामिल किया गया है. इस शोध में सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आयुर्वेद विंग में दो माह की अवधि तक 30 रजोनिवृत्त महिलाओं को शामिल किया गया.
शोध के आए शानदार नतीजे
इस अध्ययन के दौरान आयुर्वेद में वर्णित अस्थि क्षय के लक्षणों का मूल्यांकन किया गया और विभिन्न जैव-रासायनिक मानकों जैसे सीरम कैल्शियम, बोन मिनरल डेंसिटी (BMD), सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एवं सीरम एल्ब्यूमिन की जांच भी की गई. शोध के परिणामों में पाया गया कि अध्ययन में शामिल महिलाओं के सीरम कैल्शियम स्तर में शानदार वृद्धि हुई और हड्डियों के कमजोर होने के लक्षणों में 75 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया. साथ ही इनमें जोड़ों का दर्द, कमजोरी, दैनिक कार्यों में होने वाली कठिनाई और बाल झड़ने जैसी समस्याओं में काफी कमी देखी गई.
ऑस्टियोपोरोसिस एक वैश्विक समस्या
डॉ. नैनवाल ने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस विश्वभर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है. यह रोग पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण यह तेजी से बढ़ता है. लगभग 45 वर्ष की आयु के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते साधारण चोट अथवा गिरने पर भी फ्रैक्चर का जोखिम अधिक बढ़ जाता है. शोध के दौरान बोन मिनरल डेंसिटी में भी सकारात्मक परिवर्तन के संकेत प्राप्त हुए है. हालांकि अधिक सटीक परिणाम के लिए इस पर लंबे समय तक शोक की आवश्यकता है.
शोधकर्ता का मानना है कि भविष्य में बड़े स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन इस आयुर्वेदिक कैंडी की प्रभावशीलता को और अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकते हैं. यह शोध महिलाओं के स्वास्थ्य, विशेषकर रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली हड्डियों से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में आयुर्वेद आधारित अहम प्रयास है, साथ ही यह अध्ययन इस बात को भी रेखांकित करता है कि आयुर्वेदिक औषधियों को आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप स्वादिष्ट, सुविधाजनक एवं अधिक स्वीकार्य स्वरूपों में विकसित कर जनसामान्य तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- बस्ती: ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, किस्मत से बची जान, लोग कह रहे जाको राखे साइयां मार सके ना कोय