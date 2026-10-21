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BHU के असिस्टेंट प्रोफेसर ने उठाए सवाल, मंत्री हंसराज पर लगाए आरोप, बोले- शिक्षक नहीं तो सूची में नाम कैसे?

असिस्टेंट प्रोफेसर ने उठाए सवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी खंड के स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षक एमएलसी पद के प्रत्याशी अवधेश कुमार का दावा है कि शिक्षक मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा का नाम शामिल है. उन्होंने इसे मतदाता सूची में कथित अनियमितता बताते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया. वहीं, मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने स्वीकार किया कि सूची में दर्ज विवरण उनका ही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए आवेदन किया था, लेकिन शिक्षक मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल हो गया, इसकी जांच कराएंगे.

असिस्टेंट प्रोफेसर ने उठाए सवाल (Video Credit; ETV Bharat) वाराणसी खंड के स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होनी है. चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं. इसी बीच शिक्षक मतदाता सूची में मंत्री का नाम होने का मामला सामने आने से चुनावी माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है.

सूची में 419वें क्रम पर दर्ज है नाम शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी अवधेश कुमार के मुताबिक, मतदाताओं से संपर्क करने के लिए सूची की जांच के दौरान उन्हें कई अनियमितताएं दिखाई दीं. उन्होंने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक की शिक्षक मतदाता सूची में क्रम संख्या 419 पर हंसराज विश्वकर्मा नाम दर्ज मिला. सूची में पता कंचनपुर और पिता का नाम रामभजन विश्वकर्मा लिखा हुआ था.

अवधेश कुमार का दावा है कि सूची में दर्ज विवरण की पड़ताल करने पर यह जानकारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा से मेल खाती मिली. वह मंत्री को पहले से जानते हैं. साथ ही, काशी विद्यापीठ क्षेत्र के शिक्षकों से संपर्क होने के कारण उन्होंने संबंधित शिक्षण संस्थानों में भी जानकारी जुटाई. उनके अनुसार, जानकारी करने पर मंत्री के किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षक होने की पुष्टि नहीं हुई.

अवधेश कुमार ने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति के शिक्षक होने की जानकारी सामने नहीं आ रही है, तो उसका नाम शिक्षक मतदाता सूची में किस आधार पर शामिल किया गया? उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची में दर्ज नामों का सत्यापन कराने की मांग की. छह साल की शैक्षणिक पात्रता को लेकर उठाए सवाल अवधेश कुमार ने शिक्षक मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए निर्धारित पात्रता का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक शिक्षण कार्य से जुड़ा होना आवश्यक है. आरोप लगाया कि मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की सार्वजनिक भूमिका और उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनकी शिक्षक मतदाता के रूप में पात्रता पर सवाल खड़े होते हैं.

उन्होंने यह भी दावा किया कि सूची में कई ऐसे नाम दर्ज हैं, जिनके सामने शिक्षण संस्थान का नाम या पूरा पता नहीं दिया गया है. ऐसे में संबंधित व्यक्ति किस संस्थान में शिक्षक है और उसकी पात्रता का सत्यापन कैसे किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है.

हालांकि, मंत्री की पात्रता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. इस संबंध में निर्वाचन अधिकारियों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण होगा.