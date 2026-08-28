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क्या है बनारस बिनाले, बीएचयू से क्या है खास कनेक्शन?, जानिए

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.

BHU और CII के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर.
BHU और CII के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 2:17 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 2:42 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. यह पहल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ज्ञान, भारत की सांस्कृतिक विरासत और उद्योग जगत के बीच सहभागिता को सुदृढ़ करने, विद्यार्थियों के हित में नए अवसर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी.

दोनों समझौते में भारत कला भवन के सहयोग से प्रथम बनारस बिनाले-2026 के आयोजन और विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के सहयोग से सीआईआई शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता (E2EE) लाउंज की स्थापना से संबंधित हैं.

समझौता ज्ञापनों पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव राजन श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए. सीआईआई की ओर से उप महानिदेशक अमिता सरकार और कार्यकारी निदेशक प्रशांत ए एन द्वारा हस्ताक्षर किए गए. बैठक के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित पहलों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने और सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और विचार साझा किए.

बनारस बिनाले-2026: पहले समझौते के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन, प्रथम सीआईआई बनारस बिनाले-2026 में प्रमुख संस्थागत साझेदार के रूप में सहयोग करेगा. एक महीने तक चलने वाले इस नगर व्यापी सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन 27 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक ‘काशी, प्रकाश: एक संवेदनात्मक नगर’ विषय पर किया जाएगा.

बिनाले के माध्यम से कलाकारों, शिक्षाविदों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को बनारस की जीवंत विरासत के साथ संवाद का अवसर मिलेगा. संस्थागत साझेदार के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिनाले में शैक्षणिक सहभागिता, विद्यार्थियों की भागीदारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहयोग करेगा.

इससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को कला प्रदर्शनियों, वस्त्र एवं शिल्प प्रदर्शनियों, संग्रहालय एवं कला दीर्घा संबंधी गतिविधियों, संगीत एवं प्रस्तुतियों, विद्वत् संवाद और विशेषज्ञ कार्यशालाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के अवसर मिलेंगे.

E2EE करियर लाउंज: दूसरे समझौता ज्ञापन के तहत विश्वविद्यालय परिसर में प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के सहयोग से सीआईआई शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता (E2EE) करियर लाउंज स्थापित किया जाएगा. यह लाउंज विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी आधारित करियर सहायता उपलब्ध कराएगा.

इसके माध्यम से करियर परामर्श, व्यवहार-कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार सहायता, रोजगार मेलों और उद्यमिता मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता तक आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा की सीआईआई के साथ इस साझेदारी के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय शाश्वत ज्ञान और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करता है.

बनारस बिनाले के माध्यम से विश्व को, काशी को केवल संरक्षित की जाने वाली विरासत के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन रचनात्मकता और चिंतन के जीवंत केंद्र के रूप में अनुभव करने का अवसर मिलेगा.

E2EE करियर लाउंज यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे विद्यार्थी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव और अवसरों से भी सशक्त हों और अपने भविष्य को स्वयं आकार दे सकें. प्रो. चतुर्वेदी ने बनारस बिनाले के आगंतुकों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप विकसित करने का सुझाव दिया.

उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आयोजन स्थल पर प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों और प्रदर्शनियों के स्थान तथा उनके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि आगंतुक प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचने से पहले ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें.

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐप पर उपलब्ध एक विस्तृत सूची के माध्यम से आगंतुक अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी देखने की योजना पहले से बना सकें.

जेके सीमेंट के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा सीआईआई की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष माधव सिंघानिया ने कहा कि इस स्तर के आयोजन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक उपयुक्त स्थल है.

उन्होंने दोनों संस्थानों के बीच नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा, निर्णयों के समन्वय और बिनाले की तैयारियों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर सुझाव दिया.

भारत कला भवन के निदेशक प्रो. श्रीरूप राय चौधरी ने बिनाले के आयोजन से जुड़े विभिन्न व्यवस्थागत पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने भारत कला भवन में उपलब्ध संसाधनों और विविध कलाकृतियों के समृद्ध संग्रह की जानकारी दी.

उन्होंने समयबद्ध निर्णय लेने के लिए साप्ताहिक समन्वय बैठकों के आयोजन तथा तैयारियों के दौरान लिए गए निर्णयों का नियमित विवरण तैयार करने का सुझाव दिया.

यह दोनों पहल काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भारत की सभ्यतागत विरासत तथा वर्तमान समय की शैक्षणिक और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

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Last Updated : August 28, 2026 at 2:42 PM IST

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