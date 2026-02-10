ETV Bharat / state

यूजीसी बिल का विरोध करने पर बीएचयू प्रशासन ने छात्रों को भेजा नोटिस, कल हाजिरी देनी होगी

यूजीसी बिल का विरोध करने पर बीएचयू प्रशासन ने छात्रों को नोटिस भेजा. ( ETV Bharat )

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने इन सभी छात्रों को 11 फरवरी को जांच समिति के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की बात कही गई है. सोमवार को ईमेल के जरिए छात्रों को यह नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद छात्रों में नाराजगी है.

वाराणसी: यूजीसी के जिस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसका रोक लगाई है. उसके विरोध में शांतिपूर्ण मार्च को सभा करने वाले दर्जनों छात्रों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है.

इस बारे में छात्रों का कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में 29 जनवरी को हुए जुलूस में शामिल होने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता तथा सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी बिल को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता डॉ मृत्युंजय तिवारी समेत दर्जनों छात्रों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेल से नोटिस भेजा है.

नोटिस में लिखा है कि 29 जनवरी को यूजीसी बिल के विरोध में जुलूस में शामिल होने के संबंध में गठित जांच समिति के समक्ष दिनांक 11 फरवरी को सायंकाल 5 बजे मुख्य आरक्षण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज करने का कष्ट करें. जिससे छात्रों में प्रशासन को लेकर भारी आक्रोश है.

छात्रों का कहना है कि इस लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना भी अब अपराध हो गया है क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या मान रहा है कि वह दमनकारी रवैया बनाकर छात्रों को अपनी बात रखने से रोक लगा.

छात्र नेता डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी आजाद ने कहा कि चाहे कुल कितना भी नोटिस दे, लेकिन मैं इस यूजीसी रेगुलेशन 2026 का आजीवन विरोध करता रहूंगा और मेरा विरोध सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रहेगा. जब तक की इस रेगुलेशन की विसंगतियों को दूर करके सामान्य वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म नहीं किया जाता.