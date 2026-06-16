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BHU ने हासिल की बड़ी उपलब्धि; 47 दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों की हुई पहचान, 10 नए जीन वैरिएंट्स की खोज

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की शोध टीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. प्रोफेसर परिमल दास के नेतृत्व में टीम ने मिशन प्रोग्राम ऑन पीडियाट्रिक रेयर डिसऑर्डर्स के तहत वाराणसी तथा आस-पास के जिलों से 300 से अधिक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी के मरीजों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है.

इस रिसर्च में किए गए अध्ययन में 47 दुर्लभ अनुवांशिक विकारों की पहचान की गई है. पहचाने गए दुर्लभ रोगों में अधिकांश न्यूरोलॉजिकल विकार है. इसके अतिरिक्त न्यूरोमस्कुलर, नेत्र संबंधी, स्केलेटल एवं कार्डियक विकार आते हैं.

अब तक 47 रोगियों को आनुवंशिक रिपोर्ट प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 10 नए जीन वैरिएंट्स की खोज की गई है. यह रिसर्च, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत एक अखिल भारतीय परियोजना है.

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह पहल उपेक्षित क्षेत्रों में जीनोमिक चिकित्सा तक पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारत में दुर्लभ रोगों के निदान और उपचार व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता है.





प्रो. परिमल दास ने कहा कि रिसर्च में भाग लेने वाले परिवारों को निःशुल्क आनुवंशिक परीक्षण, परामर्श और निदान-पश्चात विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह का लाभ मिला है. कई परिवारों को जेनेटिक टेस्टिंग के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक चिंताओं के समाधान के लिये परामर्श भी प्रदान किया गया है.

रिसर्च प्रोग्राम ने सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया है. वर्ष 2023 से अब तक वाराणसी और आसपास के जिलों में दुर्लभ आनुवंशिक रोगों पर पांच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुवांशिक रोगों के प्रति आम समुदायों को अवगत करना, आनुवंशिक विकारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है.





टीम ने डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ सहित 100 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है. शोधकर्ता डॉ. ऋतु दीक्षित और दीपिका मारू वर्ष 2024 से मरीजों का पंजीकरण, परामर्श, जेनेटिक डेटा विश्लेषण और वाराणसी में जागरूकता के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रही हैं.



