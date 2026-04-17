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BHU में ABVP का हस्ताक्षर अभियान: नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत, प्रॉक्टोरियल बोर्ड से हुई झड़प

BHU में ABVP ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया. इस दौरान प्रॉक्टोरियल बोर्ड के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई.

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हस्ताक्षर अभियान रोकने पर बढ़ा तनाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:33 PM IST

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वाराणसी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम किया. यह व्यापक हस्ताक्षर अभियान केंद्र सरकार के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में किया गया था.

इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. छात्रों ने हस्ताक्षर के माध्यम से यह संदेश दिया कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी अब और भी अधिक सशक्त होने वाली है.

BHU में गरमाया माहौल. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रॉक्टोरियल बोर्ड के साथ झड़प: अभियान के दौरान उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड और परिषद कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई. छात्रों का सीधा आरोप है कि प्रॉक्टोरियल टीम द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे इस अभियान को बाधित करने का अनुचित प्रयास किया गया. उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इस हस्तक्षेप का पुरजोर विरोध किया, जिससे मौके पर काफी देर तक गहमागहमी और झड़प की स्थिति बनी रही. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के इस रवैये को छात्र हितों और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के खिलाफ बताया.

काशी कला कुंभ के पोस्टर का विमोचन: इसी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कला मंच के तत्वावधान में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम 'काशी कला कुंभ' के पोस्टर का भी भव्य विमोचन किया गया. यह आयोजन विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिदृश्य को सुदृढ़ करने और भारतीय कला-परंपरा के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उनके अनुसार यह कानून राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को और भी अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाएगा.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत: इकाई उपाध्यक्ष अनुष्का तिवारी ने इस अधिनियम को समाज में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. वहीं इकाई मंत्री अनुराग तिवारी ने जोर दिया कि काशी कला कुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य युवाओं में सांस्कृतिक चेतना का विकास करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना है. इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों और परिषद कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उत्साह देखने को मिला.

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