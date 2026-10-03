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BHU में अनिश्चितकालीन धरने के 11वें दिन हंगामा: अभाविप कार्यकर्ताओं ने फूंका चीफ प्रॉक्टर का पुतला

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र सुरक्षा और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अभाविप का अनिश्चितकालीन धरना जारी है.

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प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की: बीएचयू में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बढ़ा बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 9:11 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में छात्रों की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और छात्रहित से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जारी है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बीएचयू इकाई का अनिश्चितकालीन धरना ग्यारहवें दिन भी लगातार बना रहा.

शनिवार को कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय के पास चीफ प्रॉक्टर और विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंककर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया. इस प्रदर्शन के दौरान आंदोलित छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली.

: बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे पर अड़े अभाविप कार्यकर्ता. (Video Credit: ETV Bharat)

बीएचयू परिसर में लगे चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे के नारे: अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए चीफ प्रॉक्टर के तुरंत इस्तीफे की मांग उठाई. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है. इसी प्रशासनिक उपेक्षा और उदासीनता से आक्रोषित होकर छात्रों को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा.

मांगों के समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन: प्रदर्शन में शामिल छात्र पुनीत कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी छात्रों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने की है. वर्तमान परिस्थितियों में छात्र अपनी बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय प्रशासन को उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी.

सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और अनधिकृत प्रवेश पर रोक की मांग: अभाविप बीएचयू इकाई के अध्यक्ष पल्लव सुमन ने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे, बेहतर स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और अनधिकृत प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की. पल्लव सुमन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अभाविप अपने संघर्ष को और तेज करेगी.

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