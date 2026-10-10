बीएचयू में ABVP का 18 दिन पुराना आंदोलन समाप्त, कुलपति के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने तोड़ी भूख हड़ताल
18 दिनों से जारी ABVP की भूख हड़ताल और धरना समाप्त हो गया. कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी ने धरनास्थल पहुंचकर छात्रों को लिखित आश्वासन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:55 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:41 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा, पारदर्शिता और न्याय की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है. लगातार 18 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी खुद धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से सीधी बातचीत की और उन्हें पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया. विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों की मांगों पर लिखित निर्णय-पत्र जारी होने के बाद छात्रों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया.
8 अक्टूबर से शुरू हुई थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल: विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन, मौन प्रदर्शन, ओपन माइक, सुंदरकांड पाठ और पुतला दहन जैसे तमाम माध्यमों से अपनी आवाज उठाई थी.
जब प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 8 अक्टूबर से छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. आंदोलन को बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और कुलपति को खुद छात्रों के बीच आना पड़ा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की प्रमुख मांगों पर एक विशेष जांच समिति गठित की जाएगी.
चीफ प्रॉक्टर के अधिकारों पर जांच तक लगी रोक: विश्वविद्यालय की छात्र मामलों की समन्वय समिति के अनुसार जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक चीफ प्रॉक्टर अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस अवधि के दौरान छात्र मामलों से जुड़े सभी फैसले खुद कुलपति लेंगे. इसके साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने, दुकानों पर तय रेट लिस्ट लागू करने और सुरक्षा गार्डों के वेतन की समीक्षा करने का वादा किया गया है. प्रशासन ने इन सभी कार्यों को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
छात्रों ने महामना और बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद: अभाविप बीएचयू के अध्यक्ष पल्लव सुमन और मंत्री अनुराग तिवारी ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन मिलना एक बड़ी उपलब्धि है और अब प्रशासन को इसे समयसीमा के भीतर लागू करना होगा. भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद सभी छात्रों ने परिसर में स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर नमन किया. इसके बाद छात्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन करके आंदोलन के औपचारिक समापन की प्रक्रिया पूरी की.
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