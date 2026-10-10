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बीएचयू में ABVP का 18 दिन पुराना आंदोलन समाप्त, कुलपति के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने तोड़ी भूख हड़ताल

बीएचयू परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं में होगा सुधार: 45 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे वादे ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा, पारदर्शिता और न्याय की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है. लगातार 18 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी खुद धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से सीधी बातचीत की और उन्हें पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया. विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों की मांगों पर लिखित निर्णय-पत्र जारी होने के बाद छात्रों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया.

8 अक्टूबर से शुरू हुई थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल: विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन, मौन प्रदर्शन, ओपन माइक, सुंदरकांड पाठ और पुतला दहन जैसे तमाम माध्यमों से अपनी आवाज उठाई थी.

धरनास्थल पहुंचे कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी. (Photo Credit: ETV Bharat) जब प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 8 अक्टूबर से छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. आंदोलन को बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और कुलपति को खुद छात्रों के बीच आना पड़ा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की प्रमुख मांगों पर एक विशेष जांच समिति गठित की जाएगी.