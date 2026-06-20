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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: ऑटिज्म, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों में कैसे सहायक है भ्रामरी प्राणायाम

इस विषय पर हमने छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के मुख्य प्रशिक्षक छबिराम साहू से बातचीत की. छबिराम साहू मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अपनी टीम के साथ सभी को योग कराने अंबिकापुर पहुंचे हैं.

आज के दौर में जिस योग की सबसे अधिक आवश्यकता भारतीय समाज को है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे अधिक जरूरत मानसिक स्वास्थ्य की है और हम बताने जा रहे हैं कि योग में भ्रामरी प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे काम करता है.

सरगुजा: 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. योग करने के लिए न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर के देश आज आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि योग का कितना महत्व है और इसके कितने लाभ हैं? किस तरह आप अपनी कई समस्याओं में योग से राहत पा सकते हैं?

जवाब: 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है. इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीजी कॉलेज, अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग और आयुष विभाग के समन्वय से योग दिवस मनाया जा रहा है. कल यहां 10,000 से 15,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है.

सवाल: मुख्यमंत्री आ रहे हैं. मुख्यमंत्री को कौन योग कराएगा?

जवाब: हमारी पूरी टीम इसके लिए अभ्यास कर रही है. कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय योग आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे. साथ ही यहां के महापौर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे. आम जनता भी इसमें भाग लेगी और पूरे अंबिकापुर शहर से लोगों के इस योग शिविर में शामिल होने की संभावना है.

मानसिक तनाव में योग महत्वपूर्ण कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: योग में एक प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम. इसकी विशेषता क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है?

जवाब: भ्रामरी प्राणायाम वास्तव में भंवरे के गुंजन पर आधारित है. इसके अभ्यास से मन शांत होता है और तनाव कम करने में मदद मिलती है. इससे एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अधिक रिलैक्स महसूस करता है. भ्रामरी प्राणायाम को लेकर माना जाता है कि यह तनाव, माइग्रेन, सिरदर्द, अवसाद और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याओं में सहायक हो सकता है. नियमित अभ्यास से व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रह सकता है और मानसिक संतुलन बेहतर हो सकता है.

सवाल: भ्रामरी प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? किस उम्र के लोग इसे कर सकते हैं?

जवाब: भ्रामरी प्राणायाम कम से कम तीन बार और अधिकतम पांच से सात बार किया जा सकता है. इसके लिए उम्र का कोई विशेष बंधन नहीं है. यदि छोटा बच्चा इसे समझने और करने में सक्षम हो जाए, तो वह भी इसका अभ्यास कर सकता है. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग इसे कर सकते हैं. यह अनिद्रा की समस्या में भी लाभकारी माना जाता है. यदि व्यक्ति सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करता है, तो उसे बेहतर और गहरी नींद आने में मदद मिल सकती है.

सवाल: छोटे बच्चों में मानसिक अस्थिरता देखी जा रही है, जिसे ऑटिज्म कहा जाता है. बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रहते और कई बार बोल नहीं पाते. क्या इस स्थिति में भी यह उपयोगी हो सकता है?

जवाब: बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं. भ्रामरी प्राणायाम से बच्चों का ध्यान और एकाग्रता बेहतर हो सकती है. हमारा बोलना, चलना और शरीर के अन्य कार्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं. इसलिए भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है. इसके साथ ही उज्जायी प्राणायाम भी उन बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें गले से संबंधित समस्याएं होती हैं. हालांकि, ऑटिज्म या अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों में योग को चिकित्सा और विशेषज्ञ परामर्श के साथ सहायक अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए. बच्चे की क्षमता और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए.

सवाल: भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है? कौन-कौन से हिस्सों को बंद करना होता है? गुंजन कैसे करना है और कितनी देर तक?

जवाब: भ्रामरी प्राणायाम के लिए विशेष मुद्रा बनाई जाती है. इसमें तर्जनी उंगलियों को माथे पर रखा जाता है. मध्यमा उंगलियों को आंखों के ऊपर और शेष उंगलियों को उसके साथ सटाकर रखा जाता है. अंगूठों से कानों को हल्के से बंद किया जाता है, ताकि बाहर की आवाज कम सुनाई दे. इसके बाद गहरी सांस लेकर भंवरे की तरह धीमी और लंबी गुंजन ध्वनि की जाती है. प्रत्येक बार गहरी सांस लेकर यह गुंजन दोहराया जाता है. माना जाता है कि इससे मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होता है, जो मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है.

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टर का क्या कहना है?

ETV भारत ने योग विशेषज्ञ के साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली शासकीय क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. सुमन से भी बात की. उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी के साथ योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. योग मानसिक तनाव को कम करता है, जिससे मानसिक रोगों की संभावना कम हो सकती है. अधिकांश मानसिक समस्याओं में तनाव एक प्रमुख कारक होता है, इसलिए तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है.

क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं यही कहूंगी कि प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में मनोचिकित्सक और क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ एक योग प्रशिक्षक भी होना चाहिए, ताकि साइकोथेरेपी के साथ-साथ योग का भी लाभ मिल सके.- डॉ. सुमन

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि योग तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. हालांकि, ऑटिज्म और अन्य मानसिक या न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों में योग को विशेषज्ञ चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार के साथ पूरक अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए.