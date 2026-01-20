ETV Bharat / state

न घर मिला न पैसा, आश्वासन भरोसे गुजर रही जिंदगी, 7 साल से परेशान दिव्यांग की कहानी

भोपाल में 7 साल से मकान की आस में नगर निगम का चक्कर लगा रहा दिव्यांग, जनसुनवाई में भी केवल मिल रहा आश्वासन.

BHPOAL DISABLE DEMANDING HOUSE
एक आशियाना खातिर 7 साल से परेशान है दिव्यांग परिवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: नगर निगम की कार्यप्रणाली से परेशान दिव्यांग अब जनसुनवाई का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. पीड़ित का आरोप है कि नगर निगम की शिकायत और अपनी मांग को लेकर पिछले 4 जनसुनवाई से वह कलेक्टर के पास पहुंच रहा है, लेकिन कोई स्थाई समाधान नहीं मिला है. हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है.

7 साल से परेशान है दिव्यांग

आरोप है कि 7 साल पहले भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर गरीब दिव्यांग परिवार का आशियाना तोड़ दिया गया. नगर निगम ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसे पक्का मकान दिया जाएगा. इसके लिए परिवार से 2 लाख रुपए एडवांस जमा करने को कहा गया. मजबूरी में दिव्यांग दंपति ने प्राइवेट बैंक से लोन लेकर यह राशि नगर निगम को जमा कर दी. लेकिन आज तक मकान नहीं मिलने से परिवार परेशान है.

7 साल से नगर निगम का चक्कर लगा रहा दिव्यांग पहुंचा जनसुनवाई (ETV Bharat)

लोन और किराया दोनों चुका रहा पीड़ित

पीड़ित बिंदु रोहन लाल ने बताया कि "मैंने लोन लेकर नगर निगम को पैसे दिये हैं. लेकिन अब तक किराए के मकान में रह रहे हैं. अब हमें हर महीने लोन और किराया चुकाना पड़ता है. अभी कुछ समय पहले मुझे नगर निगम द्वारा रहने की टेंपरेरी व्यवस्था दी गई. जिसमें मुझे बहुत परेशानी हो रही है. वहां पर शौचालय भी नहीं है. इसके साथ ही रोड पर मकान होने के कारण बच्चों का एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है."

सालों तक लगाता रहा नगर निगम का चक्कर

बिंदु रोहन लाल का आरोप है कि वर्षों तक नगर निगम के चक्कर काटता रहा. लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. अभी तक न मकान मिला और न ही पैसे लौटाए गए. जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और जवाबदेही तय होने की नौबत आई, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए भोपाल नगर निगम ने झुग्गी नुमा छोटा-सा घर सौंप दिया है. इससे परेशान पीड़ित बैसाखियों के सहारे पिछले 4 मंगलवार कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहा है और अपनी पीड़ा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के सामने रख रहा है, लेकिन अब तक उसकी किसी भी शिकायत का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.

'हिनोतिया में दिया जाएगा मकान'

नगर निगम उपयुक्त तन्मय वशिष्ठ ने बताया "इन्हें पूर्व में मकान दिया गया था, जिसकी राशि वे जमा नहीं कर पाए थे. जिसके कारण उन्हें कोलार में मकान नहीं मिल पाया था. अब उन्हें हिनोतिया आलम में मकान दिया जाएगा. अभी वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक इनके लिए नगर निगम द्वारा टेंपरेरी व्यवस्था की गई है. वहां पर जन सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, जो इन्हें भी इस्तेमाल करने होते हैं. हमने अनेक ऑप्शन दिया था कि आपके घर के अंदर ही एक टेंपरेरी व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया."

TAGGED:

BHPOAL NAGAR NIGAM
BHPOAL JANSUNWAI
MADHYA PRADESH
BHPOAL HOMELESS DISABLED FAMILY
BHPOAL DISABLE DEMANDING HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.