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हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष हिरासत में, युवती ने लगाया है दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप

नैनीताल: जिले के भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे को दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोपों के मामले में पुलिस ने देर रात उनके आवास से हिरासत में ले लिया. कार्रवाई नैनीताल, भवाली और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई. इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. पुलिस नरेश को हिरासत में लेती, उससे पहले ही उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया. अचानक उसने कोई पदार्थ भी पी लिया.

दुष्कर्म के आरोप में भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष हिरासत में: जानकारी के अनुसार, क्षेत्र की एक युवती ने नरेश पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बीते दिनों युवती के जिला न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के तहत बयान भी दर्ज कराए थे. बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष हिरासत में (Etv Bharat)

देर रात पुलिस टीम ने हिरासत में लिया: बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी के घर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए रवाना हो गई. मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष और विधिक प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है. आवश्यक पूछताछ और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

युवती ने नरेश पांडे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है: बताते चलें नरेश पांडे पर क्षेत्रीय युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोपी से बीते दिनों नैनीताल पुलिस ने करीब 24 घंटे तक पूछताछ की और उसे छोड़ दिया. वहीं आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जहां आरोपी को राहत नहीं मिली. उसके बाद आरोपी हाईकोर्ट की शरण में गया था. हालांकि अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. वहीं देर रात पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी नरेश पांडे को उसके घर से हिरासत में लिया.