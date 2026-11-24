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विकास समिति की बैठक से गायब रहे अधिकारी, विधायक ने दिखाई सख्ती, गैरहाजिर अफसरों को जारी होंगे नोटिस

जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया. विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना किसी उचित कारण के बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं. उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों को हल्के में लेने और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से दूरी बनाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

भोरंज विधायक सुरेश कुमार (ETV Bharat) ठोस कारण न होने पर होगी विभागीय कार्रवाई