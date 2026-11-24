विकास समिति की बैठक से गायब रहे अधिकारी, विधायक ने दिखाई सख्ती, गैरहाजिर अफसरों को जारी होंगे नोटिस
जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक में अधिकारियों के उपस्थित न होने पर भोरंज विधायक ने अपनाया कड़ा रुख.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 12:29 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर में जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया. विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना किसी उचित कारण के बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं. उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों को हल्के में लेने और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से दूरी बनाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
ठोस कारण न होने पर होगी विभागीय कार्रवाई
बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उस समय गंभीर हो गया, जब सामने आया कि कुछ विभागों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल ही नहीं हुए. विधायक सुरेश कुमार ने इस पर प्रशासन से जवाब तलब करने को कहा. हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नादौन दौरे के चलते कुछ अधिकारियों की ड्यूटी वहां लगाई गई थी, जिस कारण वे बैठक में नहीं पहुंच सके. विधायक ने माना कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सरकारी ड्यूटी निभाने के कारण अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का पक्ष उचित है, लेकिन जिन अधिकारियों के पास कोई ठोस कारण नहीं था, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
'सरकारी जिम्मेदारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
विधायक सुरेश कुमार के इस रुख से बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट संदेश गया कि सरकारी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी. विधायक ने कहा कि जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने और विकास कार्यों की समीक्षा करने का महत्वपूर्ण मंच है. बैठक में विभिन्न विभागों से उनकी योजनाओं, बजट के उपयोग और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जाती है.
"विकास कार्यों की समीक्षा तभी सार्थक होगी, जब विभाग अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे. जनता की समस्याओं का समाधान और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए." - सुरेश कुमार, भोरंज विधायक
क्यों जरूरी है सभी अधिकारियों की उपस्थिति ?
इसके अलावा पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर कितना काम हुआ है, इसकी भी समीक्षा की जाती है. भोरंज विधायक ने कहा कि जब विभागों के जिम्मेदार अधिकारी ही बैठक में मौजूद नहीं होंगे तो समस्याओं पर चर्चा कैसे होगी? उनके समाधान के लिए जरूरी फैसले कैसे लिए जाएंगे? अधिकारियों की उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है, ताकि मौके पर ही विभागीय स्थिति स्पष्ट हो सके और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके.
इन कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ेगा दायरा !
बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई. विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है. इसी दिशा में अपना परिवार सुखी परिवार योजना सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए. साथ ही अपना परिवार सुखी परिवार योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. इस संबंध में जरूरी पहल करते हुए मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि जरूरत के अनुसार योजना का दायरा बढ़ाया जा सके.
'तय सीमा में गंभीरता से पूरे हो विकास कार्य'
बैठक में विभिन्न विभागों के जरिए चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली गई. विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले. बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर दिखाई गई सख्ती के जरिए विधायक ने साफ कर दिया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही करने वालों को जवाब देना ही होगा.