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'20 साल में अनुराग नहीं कर पाए कोई काम, न रेल आई, न स्टेडियम बना, सीएम सुक्खू ने बनाया हमीरपुर मेडिकल कॉलेज'

भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने सांसद अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना. कांग्रेस के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप.

भोरंज विधायक सुरेश कुमार
भोरंज विधायक सुरेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स बनाकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया, जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का सपना साकार किया। अब सांसद अनुराग ठाकुर जनता को बताएं कि 20 वर्षों में हमीरपुर तक रेल पहुंचाने का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं कर पाए.

सुरेश कुमार ने कहा कि अनुराग ठाकुर बार-बार मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, जबकि जनता जानती है कि यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता और मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिबद्धता का परिणाम है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले होते, तो उनके नाम भाजपा नेताओं पर रखे जाते, लेकिन अधिकांश मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम पर हैं, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा खड़ा किया.

भोरंज विधायक सुरेश कुमार का अनुराग ठाकुर पर निशाना (ETV Bharat)

'कितने खिलाड़ियों को मिली भारतीय टीम में जगह'

उन्होंने अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई अध्यक्ष रहने के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के खिलाड़ियों के लिए उन्होंने क्या किया, कितने खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी तक पहुंचे और कितनों को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली? उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का अधिक उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हुआ, जबकि प्रदेश के खिलाड़ियों को अपेक्षित अवसर नहीं मिले. विधायक ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर को कांग्रेस सरकार के कार्यों का झूठा श्रेय लेने के बजाय अपने 20 वर्षों के विकास कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए. जनता अब दावों से नहीं, बल्कि धरातल पर हुए कार्यों से जवाब चाहती है. खेल मंत्री रहते हुए भी उन्होंने हमीरपुर में कोई स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉन्पलेक्स नहीं बनवाया

'जनता को कर रहे गुमराह'

पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री पर निशाना साधते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि जब नादौन विधानसभा क्षेत्र से मेडिकल कॉलेज को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश हुई थी, तब विजय अग्निहोत्री इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं कर पाए. आज वही मेडिकल कॉलेज के नाम पर बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. रेल परियोजना का मुद्दा उठाते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा के भीतर ही रेल को लेकर श्रेय की राजनीति चल रही है. वंदे भारत ट्रेन को प्रदेश में लाने का दावा भाजपा की ही नेता इंदु गोस्वामी करती हैं, ऐसे में अनुराग ठाकुर स्पष्ट करें कि उन्होंने प्रदेश और विशेषकर हमीरपुर के लिए रेल सुविधा के मामले में क्या ठोस उपलब्धि हासिल की हैं. जनता अब जवाब चाहती है कि दो दशक तक सांसद रहने के बावजूद हमीरपुर को रेल सुविधा क्यों नहीं मिल सकी.

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