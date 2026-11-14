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शादी से 20 दिन पहले बुझ गया घर का इकलौता चिराग, सेना के जवान की मौत से गांव में पसरा मातम

26 वर्षीय सेना के जवान अक्षय कुमार ( File Photo )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के तहत रुठानी गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे 26 वर्षीय जवान अक्षय कुमार की असामयिक मौत की दुखद खबर घर पहुंची. जवान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों के अनुसार, अक्षय कुमार उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे. इस दुखद घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अक्षय कुमार की शादी आगामी 3 दिसंबर को तय थी. उनकी मौत कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है.

शादी से 20 दिन पहले बुझ गया घर का इकलौता चिराग