शादी से 20 दिन पहले बुझ गया घर का इकलौता चिराग, सेना के जवान की मौत से गांव में पसरा मातम
3 दिसंबर को होनी थी शादी, घर में चल रही थीं विवाह की तैयारियां. उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे 26 वर्षीय अक्षय कुमार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:01 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के तहत रुठानी गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे 26 वर्षीय जवान अक्षय कुमार की असामयिक मौत की दुखद खबर घर पहुंची. जवान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों के अनुसार, अक्षय कुमार उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे. इस दुखद घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अक्षय कुमार की शादी आगामी 3 दिसंबर को तय थी. उनकी मौत कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है.
शादी से 20 दिन पहले बुझ गया घर का इकलौता चिराग
ग्रामीणों का कहना है कि, घर में शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. परिवार के सदस्य बेटे की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे. घर में खुशियों का माहौल था और रिश्तेदारों के आने-जाने की तैयारियां की जा रही थीं. लेकिन, शादी से महज 20 दिन पहले जवान की मौत की खबर ने परिवार की सारी खुशियों को मातम में बदल दिया. जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां अब परिजनों की चीख-पुकार सुनाई दे रही है.
घर में चल रही थीं विवाह की तैयारियां
अक्षय कुमार 16 दिसंबर, 2020 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. देशसेवा का जज्बा लेकर सेना में शामिल हुए अक्षय अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. उनके पिता राज कुमार कारोबारी हैं, जबकि माता सरोज कुमारी गृहिणी हैं. इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. जिन माता-पिता ने बेटे के सिर पर सेहरा सजाने के सपने संजोए थे, उन्हें अब अपने जवान बेटे की पार्थिव देह का इंतजार करना पड़ रहा है. अक्षय की मौत की सूचना मिलते ही रुठानी गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. गांव का हर व्यक्ति इस घटना से स्तब्ध है. लोगों के लिए इस दुखद समाचार पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है. ग्रामीणों और परिचितों की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं.
सेना के जवान अक्षय कुमार की मौत से गांव में पसरा मातम
नंधन पंचायत के प्रधान रवि कुमार ने जवान अक्षय कुमार की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि, अक्षय कुमार भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे. उनकी असामयिक मौत से परिवार और पूरे गांव में गहरा दुख है. उन्होंने बताया कि जवान की पार्थिव देह को घर पहुंचाने में एक से दो दिन का समय लग सकता है. अक्षय कुमार की मौत ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है. जिस बेटे के विवाह की तैयारियों में परिवार जुटा था, उसी बेटे की अंतिम विदाई की तैयारी करनी पड़ रही है. जवान के निधन से न केवल परिवार ने अपना इकलौता सहारा खोया है, बल्कि पूरे गांव ने एक होनहार युवा को खो दिया है.
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