ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाना: लगातार 2 सालों तक देश में सर्वाधिक शुगर रिकवरी का रिकॉर्ड, किसानों की मेहनत का परिणाम: विजय शर्मा

2024-25 और 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर का एफिशिएंसी अवार्ड कारखाने को प्रदान किया गया. महबूब खान की रिपोर्ट.

BHORAMDEV
भोरमदेव शक्कर कारखाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने देश में लगातार 2 सालों तक सर्वाधिक शुगर रिकवरी का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है. इस उपलब्धि के लिए कारखाने को नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन, नई दिल्ली का ओर से वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर का एफिशिएंसी अवार्ड प्रदान किया गया है.

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की इस उपलब्धि के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को कारखाना परिसर में 28 हजार शेयरधारी गन्ना किसानों को रियायती दर पर शक्कर वितरण का शुभारंभ भी किया. किसानों को 30 प्रति किलो की दर से 50 किलो शक्कर उपलब्ध कराई जा रही है. यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब कारखाने से जुड़े किसानों को रियायती दर पर शक्कर दिया जा रहा है. कार्यक्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.

भोरमदेव शक्कर कारखाना (ETV Bharat)

भोरमदेव शक्कर कारखाने ने बनाया रिकॉर्ड

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों का अपना कारखाना है और इसकी सफलता किसानों की मेहनत व सहभागिता का परिणाम है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 4 हजार 686 नए किसानों को शेयरधारी बनाया गया है, जिससे शेयरधारी किसानों की संख्या करीब 28 हजार हो गई है.

पिछले वर्ष 2 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 4 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 10 हजार किसानों से गन्ना अनुबंध का लक्ष्य निर्धारित किया गया है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

कवर्धा के किसानों की मेहनत ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है. बेहतर गन्ना उत्पादन और शुगर रिकवरी किसानों के परिश्रम का परिणाम है. सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और बोनस बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करेगी: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में शेयरधारक गन्ना किसानों के हित में फैसला लिया गया. शेयरधारकों को रियायती 50 रुपए किलो की दर से शक्कर बांटा गया है. इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं. कारखाने के 23 हजार 493 पुराने एवं नए, कुल 28 हजार 454 शेयरधारक किसान परिवारों को 30 किलो शक्कर 50 रुपए प्रति किलो की दर से दी गई है. यहां एक डोम भी बनवाया जाएगा जिससे बारिश में लोग यहां बैठकर बैठक या कार्यक्रम कर सकें: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की किसानों से अपील

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में कारखाने से अनुबंध कर गन्ना उपलब्ध कराने की अपील की. उप मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए कारखाना परिसर में डोम निर्माण की घोषणा भी की और समर्थन मूल्य बोनस बढ़ाने का आश्वासन दिया.

मां की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार, कवर्धा में जादू-टोने के शक में पीट-पीटकर मार डाला

खेत में आराम फरमाते नजर आया तेंदुआ, देखने पहुंची गांव वालों की भीड़, वन विभाग परेशान

''काम किया पूरा तो भुगतान क्यों अधूरा'', 100 से ज्यादा आदिवासी मजदूरों का फंसा पैसा

TAGGED:

EFFICIENCY AWARD
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना
MINISTER RAMVICHAR NETAM
AGRICULTURE MINISTER CHHATTISGARH
BHORAMDEV SUGAR FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.