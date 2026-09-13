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भोरमदेव शक्कर कारखाना: लगातार 2 सालों तक देश में सर्वाधिक शुगर रिकवरी का रिकॉर्ड, किसानों की मेहनत का परिणाम: विजय शर्मा

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की इस उपलब्धि के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को कारखाना परिसर में 28 हजार शेयरधारी गन्ना किसानों को रियायती दर पर शक्कर वितरण का शुभारंभ भी किया. किसानों को 30 प्रति किलो की दर से 50 किलो शक्कर उपलब्ध कराई जा रही है. यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब कारखाने से जुड़े किसानों को रियायती दर पर शक्कर दिया जा रहा है. कार्यक्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.

कबीरधाम: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने देश में लगातार 2 सालों तक सर्वाधिक शुगर रिकवरी का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है. इस उपलब्धि के लिए कारखाने को नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन, नई दिल्ली का ओर से वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर का एफिशिएंसी अवार्ड प्रदान किया गया है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों का अपना कारखाना है और इसकी सफलता किसानों की मेहनत व सहभागिता का परिणाम है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 4 हजार 686 नए किसानों को शेयरधारी बनाया गया है, जिससे शेयरधारी किसानों की संख्या करीब 28 हजार हो गई है.

पिछले वर्ष 2 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 4 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 10 हजार किसानों से गन्ना अनुबंध का लक्ष्य निर्धारित किया गया है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

कवर्धा के किसानों की मेहनत ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है. बेहतर गन्ना उत्पादन और शुगर रिकवरी किसानों के परिश्रम का परिणाम है. सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और बोनस बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करेगी: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में शेयरधारक गन्ना किसानों के हित में फैसला लिया गया. शेयरधारकों को रियायती 50 रुपए किलो की दर से शक्कर बांटा गया है. इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं. कारखाने के 23 हजार 493 पुराने एवं नए, कुल 28 हजार 454 शेयरधारक किसान परिवारों को 30 किलो शक्कर 50 रुपए प्रति किलो की दर से दी गई है. यहां एक डोम भी बनवाया जाएगा जिससे बारिश में लोग यहां बैठकर बैठक या कार्यक्रम कर सकें: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की किसानों से अपील

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में कारखाने से अनुबंध कर गन्ना उपलब्ध कराने की अपील की. उप मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए कारखाना परिसर में डोम निर्माण की घोषणा भी की और समर्थन मूल्य बोनस बढ़ाने का आश्वासन दिया.

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