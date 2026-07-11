भोरमदेव अभ्यारण्य: ईको ट्रेल और वन महोत्सव का शुभारंभ, 1 हजार साल पुराना है मंदिर का इतिहास
मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में नागवंशी राजाओं द्वारा कराया गया. मंदिर मैकल पर्वत के बीच विशाल तालाब के किनारे विशाल चट्टान पर बनी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 5:04 PM IST
कबीरधाम: अगर आप भागती दौड़ती जिंदगी से थक गए हैं, सुकून की तलाश कर रहे हैं, तो फिर भोरमदेव टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहा है. कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य में प्रकृति संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में शनिवार को वन महोत्सव एवं तेंदुआ दादर ईको ट्रेल का शुभारंभ किया गया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ लगभग 6 किलोमीटर लंबी ईको ट्रेल का भ्रमण किया. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घने जंगलों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता को करीब से देखा.
भोरमदेव अभ्यारण्य
वन महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ने 51 काला आम के पौधों का रोपण भी किया. इसके साथ ही बैगा समुदाय की सहभागिता से जिले भर में 50 हजार सीड बॉल रोपण अभियान की शुरुआत भी की. पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से एक लाख पौधों के वितरण अभियान का भी शुभारंभ किया गया. इसके लिए ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.
ईको ट्रेल और वन महोत्सव का शुभारंभ
वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आयोजित चौपाल में उप मुख्यमंत्री ने बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट बांटे. विजय शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से ही इसे सफल बनाया जा सकता है. डिप्टी सीएम ने सभी से अधिक से अधिक पौधारोपण करने और वनों के संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की.
भोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू
विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू होने के बाद अब पर्यटकों को जंगल के भीतर प्राकृतिक वातावरण और वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा. वहीं नई छह किलोमीटर लंबी तेंदुआ दादर इको ट्रेल रोमांच, प्रकृति और जैव विविधता से भरपूर एक यादगार अनुभव प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में इको-टूरिज्म को भी नई पहचान मिलेगी.
भोरमदेव मंदिर का इतिहास
भोरमदेव मंदिर का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है. इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था. मंदिर मैकल पर्वत के बीच विशाल तालाब के किनारे एक विशाल चट्टान पर निर्मित है. इसकी दीवारों पर उकेरी गई बारीक पत्थर की कलाकृतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं.
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