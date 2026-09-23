भोरमदेव शक्कर कारखाना ने रचा इतिहास, लगातार दो वर्षों तक हाईएस्ट शुगर रिकवरी, मिला राष्ट्रीय सम्मान
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने शुगर रिकवरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 8:41 PM IST
कवर्धा: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को साल 2024-25 और 2025-26 में लगातार दो वर्षों तक हाईएस्ट शुगर रिकवरी इन अदर एरिया श्रेणी में नेशनल एफिशिएंसी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारखाना प्रबंधन को यह सम्मान दिया. छत्तीसगढ़ के किसी सहकारी शक्कर कारखाने को इस श्रेणी में लगातार दो वर्षों तक राष्ट्रीय सम्मान मिलने की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
नई दिल्ली में मिला पुरस्कार
नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. भोरमदेव कारखाने की ओर से आयुक्त सहकारिता छत्तीसगढ़ रमेश शर्मा, ओएसडी युगल किशोर, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक और इंजीनियरों ने सम्मान लिया.
आज नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन द्वारा आयोजित शुगर फैक्ट्री एफिशिएंसी अवॉर्ड समारोह में सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन के चेयरमैन श्री हर्षवर्धन पाटिल जी, उपाध्यक्ष श्री केतन भाई पटेल जी, अन्य डायरेक्टर्स, विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रीगण एवं देशभर के सहकारी शक्कर कारखानों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व किसान बंधु उपस्थित रहे। अत्यंत गौरव का विषय है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा को वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए “Highest Sugar Recovery – Other Area” पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सम्मान हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाइयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक परिश्रम की उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है।— Kedar Kashyap (@KedarKashyapBJP) September 22, 2026
भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन ने किए कई कार्य
कारखाने की ओर से किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया. इसके तहत करीब 5 हजार नए गन्ना उत्पादकों को शेयर देकर सदस्य बनाया गया. शेयरधारक किसानों को 30 रुपये प्रति किलो की दर से 50 किलो शक्कर उपलब्ध कराने की योजना भी जारी है. गन्ना किसानों को रियायती दर पर प्रेसमड, उन्नत गन्ना बीज और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस साल करीब 1 हजार एकड़ में नई गन्ना प्रजातियों का रोपण कराया गया है, जबकि कारखाना परिसर में लगभग 10 एकड़ के डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार किए गए हैं.
किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया. वहीं श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रम अन्न योजना के तहत कैंटीन संचालित है, जहां 5 रुपये में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने दी बधाई
लगातार दो वर्षों की राष्ट्रीय उपलब्धि से कारखाने से जुड़े किसानों, कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर कारखाने से जुड़े सभी किसानों और कर्मचारियों को बधाई दी है. केदार कश्यप ने कहा है कि यह गौरव का विषय है. यह सम्मान हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाइयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक परिश्रम की उपलब्धि है.