ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने रचा इतिहास, लगातार दो वर्षों तक हाईएस्ट शुगर रिकवरी, मिला राष्ट्रीय सम्मान

नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. भोरमदेव कारखाने की ओर से आयुक्त सहकारिता छत्तीसगढ़ रमेश शर्मा, ओएसडी युगल किशोर, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक और इंजीनियरों ने सम्मान लिया.

कवर्धा : भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को साल 2024-25 और 2025-26 में लगातार दो वर्षों तक हाईएस्ट शुगर रिकवरी इन अदर एरिया श्रेणी में नेशनल एफिशिएंसी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारखाना प्रबंधन को यह सम्मान दिया. छत्तीसगढ़ के किसी सहकारी शक्कर कारखाने को इस श्रेणी में लगातार दो वर्षों तक राष्ट्रीय सम्मान मिलने की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन ने किए कई कार्य

कारखाने की ओर से किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया. इसके तहत करीब 5 हजार नए गन्ना उत्पादकों को शेयर देकर सदस्य बनाया गया. शेयरधारक किसानों को 30 रुपये प्रति किलो की दर से 50 किलो शक्कर उपलब्ध कराने की योजना भी जारी है. गन्ना किसानों को रियायती दर पर प्रेसमड, उन्नत गन्ना बीज और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस साल करीब 1 हजार एकड़ में नई गन्ना प्रजातियों का रोपण कराया गया है, जबकि कारखाना परिसर में लगभग 10 एकड़ के डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार किए गए हैं.

किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया. वहीं श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रम अन्न योजना के तहत कैंटीन संचालित है, जहां 5 रुपये में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने दी बधाई

लगातार दो वर्षों की राष्ट्रीय उपलब्धि से कारखाने से जुड़े किसानों, कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर कारखाने से जुड़े सभी किसानों और कर्मचारियों को बधाई दी है. केदार कश्यप ने कहा है कि यह गौरव का विषय है. यह सम्मान हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाइयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक परिश्रम की उपलब्धि है.