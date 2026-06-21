ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार किसानों को किया गन्ना का भुगतान

कवर्धा का भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों को लगातार भुगतान कर रहा है. पेमेंट से किसान काफी खुश हैं.

Joy among farmers in Kawardha
कवर्धा के किसानों में खुशी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: देश के सहकारी शक्कर उद्योग में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. लगातार दूसरे वर्ष कारखाना देश का पहला ऐसा सहकारी शक्कर कारखाना बन गया है, जिसने गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य (एफआरपी) और अतिरिक्त रिकवरी राशि का शत-प्रतिशत भुगतान जून माह में ही कर दिया है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में भुगतान

कवर्धा में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. यहां उनकी अध्यक्षता में गन्ना किसानों को 29 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया. इसमें 6 करोड़ 91 लाख रुपये की शेष एफआरपी राशि तथा 22 करोड़ 92 लाख रुपये की अतिरिक्त रिकवरी राशि शामिल है. यह पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई.

भोरमदेव शक्कर कारखाने में बंपर भुगतान (ETV BHARAT)

राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा किसानों को समय पर भुगतान कर एक मिसाल कायम की गई है, जिससे प्रदेश के अन्य सहकारी संस्थानों को भी प्रेरणा मिलेगी- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

गन्ना किसानों में खुशी का माहौल

कारखाना प्रबंधन ने इससे जुड़ी जानकारी दी है. कारखाने के मुताबिक शक्कर सत्र 2025-26 के लिए अब तक किसानों को कुल 107 करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसमें 84 करोड़ 18 लाख रुपये की एफआरपी राशि और 22 करोड़ 92 लाख रुपये की अतिरिक्त रिकवरी राशि शामिल है. समय से भुगतान होने से क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनके बीच खुशी का माहौल है.

कारखाना प्रबंधन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय उन हजारों शेयरधारक और गैर-शेयरधारक गन्ना किसानों को दिया है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कारखाने को लगातार गन्ना उपलब्ध कराया. इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली और टीमवर्क को भी सफलता का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है.

दंतेवाड़ा अब बन रहा पर्यटनगढ़, ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण, पर्वत तक पहुंचने में होगी सुविधा

कवर्धा का गदहाभाटा गांव अब सोनपुर बना, नामकरण कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा

TAGGED:

FARMERS OF KAWARDHA
KAWARDHA FARMERS FULL PAYMENT
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना
डिप्टी सीएम विजय शर्मा
BHORAMDEO SUGAR FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.