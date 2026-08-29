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राजधानी भोपाल के बस अड्डे के हाल चौंकाने वाले, 50 करोड़ के टर्मिनल में कीचड़ और गंदगी का अंबार

भोपाल : राजधानी भोपाल के अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) से यात्रियों को बस पकड़ने से पहले यात्रियों को कीचड़ और कचरे से सामना करना पड़ता है. जहां बसें खड़ी होती हैं, वहां लोगों के घुटने तक पानी भरा रहता है. बस स्टैंड से जब बस बाहर निकलती है, उस मार्ग पर कचरे का ढेर लगा हुआ है. करीब 50 करोड़ रु की लागत से बने इस टर्मिनल में बारिश के बाद जगह-जगह जहां कीचड़, कचरा और गंदगी पसरी है, वहीं पीने के पानी के लिए लगे नल-टोंटियां खराब हैं, इसलिए यात्रियों को 20 रु की बोतल खरीदकर प्यास बुझानी पड़ रही है.

बस स्टैंड में टायलेट की हालत इतनी भयानक है कि यहां एक पल खड़े होना भी मुश्किल है. हाल यह है कि रोजाना 25 हजार से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही वाले बस अड्डे पर जरूरी सुविधाओं के लिए लोग भटक रहे हैं.

50 करोड़ का टर्मिनल, कीचड़ और गंदगी के बीच बसें

यात्रियों ने बताया कि कचरा पड़ा होने के साथ आसपास भयानक दुर्गंध भी बनी रहती है. बस संचालकों और यहां काम करने वालों का कहना है कि सफाई नियमित नहीं होती. ऐसे में बारिश के बाद समस्या और बढ़ जाती है. एक व्यक्ति ने बताया कि कभी झाड़ू लगती है और कभी नहीं. कीचड़ में पार्सल और सामान लेकर चलना तक मुश्किल हो जाता है. यात्रियों को भी बस तक पहुंचने में परेशानी होती है.

राजधानी भोपाल के बस अड्डे के हाल चौंकाने वाले (Etv Bharat)

पानी के लिए बोतल खरीदना मजबूरी

यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी को लेकर है. परिसर में लगे कई नल और टोंटियां खराब हो चुकी हैं. ऐसे में यात्रियों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है. यात्रियों का कहना है कि आम आदमी हर बार 10 से 20 रु खर्च कर पानी नहीं खरीद सकता. महेश नाम के यात्री ने कहा, '' सार्वजनिक पानी की व्यवस्था बंद होने के कारण लोग मजबूरी में बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं.''