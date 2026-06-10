भोपाल में 17 साल की छात्रा ने की आत्महत्या, शव के पास मिली गर्भनिरोधक गोलियां और मोबाइल
भोपाल में 17 साल की छात्रा ने की आत्महत्या, पिता के साथ रहती थी नाबालिग लड़की, पुलिस ने दर्ज किया मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:57 PM IST
भोपाल: राजधानी में 17 वर्षीय छात्रा द्वारा के आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. मृतका के कमरे से पुलिस को एक मोबाइल फोन और गर्भनिरोधक गोलियां भी मिली हैं. जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा होगा.
17 साल की छात्रा ने की आत्महत्या
राजधानी भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद मौके से मिले कुछ सामान ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. पुलिस को छात्रा के कमरे से एक मोबाइल फोन और गर्भनिरोधक गोलियों का पत्ता मिला है, जिसके बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. वह अपने पिता के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां वर्ष 2017 से अलग रह रही है. परिवार में एक छोटा भाई और बहन भी है.
खेलकर लौटे भाई-बहन, आवाज लगाने पर नही आई बहन
मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब दोनों छोटे भाई-बहन घर के बाहर खेलने के बाद लौटे और बहन को आवाज लगाई. काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अपने चाचा को सूचना दी. इसके बाद पिता को बुलाया गया. दरवाजे के छेद से अंदर देखने पर छात्रा दिखाई दी. दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस को शव के पास मिला मोबाइल, गर्भनिरोधक गोलियां
घटना की सूचना मिलते ही बजरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. तलाशी के दौरान कमरे से एक मोबाइल फोन और गर्भनिरोधक गोलियों का पत्ता बरामद हुआ. छात्रा के पिता ने बताया कि "उन्होंने बेटी को कभी मोबाइल फोन नहीं दिलाया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मोबाइल या अन्य सामान उसके पास कैसे पहुंचा." बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है.
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मामले में बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया कि "मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल की जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी."