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भोपाल में क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर युवक से लूट, महिला वकील समेत 5 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

भोपाल में क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर युवक से लूट करने का सनसनीखेज मामला. पुलिस मामले की जांच में जुटी. सैयद आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

ROBBERY CRIME BRANCH POLICE OFFICER
भोपाल में क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर हरदा के युवक से लूट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में लूट करने की वारदातों का अब ट्रेंड बदलाता जा रहा है. अब शातिर बदमाश खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमाकाकर लूटपाठ कर रहे है. ताजा मामला भोपाल के मिसरोद इलाके का सामने आया है, जहां क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बनकर बदमाशों ने हरदा निवासी एक युवक को एमडी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर उसकी सोने की चैन लेकर फरार हो गए.

आरोपियों में एक महिला वकील भी शामिल बताई जा रही है. फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर युवक से लूट

भोपाल में क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर युवक से लूट करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस वारदात मे एक महिला वकील भी शामिल है. लूट की वारदात को 5 आरोपियों ने अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार फरियादी अपनी कार से घर लौट रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसकी कॉलोनी तक पहुंच गए. कॉलोनी के गेट पर आरोपियों ने युवक को रोक लिया और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए पूछताछ शुरू कर दी.

एमडी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी

आरोपियों ने युवक को डराते हुए कहा कि उसके खिलाफ एमडी ड्रग्स से जुड़ी जानकारी मिली है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा. कार्रवाई का भय दिखाकर आरोपियों ने युवक से पूछताछ की और उसकी सोने की चेन उतरवा ली. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी से खुला राज

घटना के बाद फरियादी ने मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान छोटे अरशद के रूप में हुई.

पुलिस मामले की कर रही जांच

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, "आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले भी इसी तरह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अन्य लोगों के साथ वारदातें की हैं या नहीं. पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. वारदात में एक महिला के शामिल होने की जानकारी मिली है. जिन आरोपियों को हिरासत मे लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है."

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