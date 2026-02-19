ETV Bharat / state

भोपाल में प्रेमी के साथ भागी पत्नी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, वीडियो बनाकर कर ली आत्महत्या

पूरा मामला निशातपुरा थाना क्षेत्र का है. यहां पंकज अहिरवार नामक एक युवक ने पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर खुदकुशी कर ली. पुलिस के मुताबिक, पंकज अहिरवार एक प्राइवेट कंपनी में गैस सिलेंडर डिलेवरी का काम करता था. पत्नी के भाग जाने से दुखी होकर उसने एक वीडियो बनाय और फिर मौत को गले लगा लिया. वीडियो में मृतक ने पत्नी और उसके प्रेमी विकास पालकर पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने पत्नी के भाग जाने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली. पीड़ित ने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें वह अपनी मौत के लिए पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है.

आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो (ETV Bharat)

थाने में बुलाकर प्रताड़ित करने का आरोप

कुछ दिन पहले मृतक पंकज अहिरवार की पत्नी ने गांधी नगर थाने में उसके खिलाफ शिकायत की थी, जिससे वह डिप्रेशन में था. मृतक ने वीडियो संदेश में यह भी बताया कि उसे कई बार थाने में रखा गया. इससे से परेशान होकर वह अपनी जान दे रहा है. कई बार बुलाने पर भी पत्नी लौटने को तैयार नहीं है. उलटा उस पर अनर्गल आरोप लगाकर जेल में बंद करने की धमकी देती है.

मृतक के भाई ने लगाया गंभीर आरोप

मृतक के छोटे भाई गगन ने बताया, "भाभी संध्या विकास से फोन पर घंटों तक बातें करती थी. इस बात से नाराज होकर भैया उनको डाटते थे. दोनों के बीच इसी बात को लेकर कई बार विवाद होते थे. पिछले दिनों भाभी, भैया को छोड़कर विकास के साथ रहने चली गई. इससे डिप्रेशन में आकर भैया ने आत्महत्या कर ली. इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो में भी किया है."

वहीं, निशातपुरा थाना प्रभारी मनोज पटवा ने कहा, "मृतक के वीडियो की जांच करवाई जाएगी. वीडियो को जब्त कर लिया है. परिजनों के बयान के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा. उसकी पत्नी और अन्य युवक विकास को लेकर जो मृतक ने आरोप लगाए है उसकी भी जांच की जाएगी."

पंकज के आत्महत्या के बाद उसके परिजन ने उसकी पत्नी और प्रेमी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए न्याय की मांग की है. परिजन ने सारे एविडेंस पुलिस को सौंप दिए हैं, लेकिन पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है.