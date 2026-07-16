डेटिंग ऐप पर प्यार का जाल, 18 लाख की साइबर ठगी, पाकिस्तान से जुड़े साइबर तार
भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए युवती ने युवक को फंसाया, 18 लाख की साइबर ठगी का शिकार, जांच में पाकिस्तान से मिला कनेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 6:32 PM IST
भोपाल: सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के जरिए साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. भोपाल में एक युवक को पहले डेटिंग ऐप पर दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर ऑनलाइन बिजनेस में मोटे मुनाफे का लालच देकर उससे करीब 18 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई. मामले की जांच में सामने आया है कि खुद को मुंबई निवासी बताने वाली कथित युवती का संबंध पाकिस्तान से संचालित साइबर नेटवर्क से होने के संकेत मिले हैं. फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
डेटिंग ऐप पर जाल फैलाकर 18 लाख की ठगी
डेटिंग ऐप पर प्यार का जाल फैलाकर और निवेश के नाम पर 18 लाख की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. आरोपी ने मुंबई की युवती बनकर दोस्ती की. जांच में पाकिस्तान से जुड़े साइबर नेटवर्क के भी संकेत मिले हैं. कोतवाली संभाग एसीपी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि "पीड़ित शुभम नामदेव, मूल रूप से महाराष्ट्र के सांगली का निवासी है और वर्तमान में भोपाल के बजरिया स्थित शंकराचार्य नगर में रहता है.
कुछ समय पहले उसकी पहचान एक डेटिंग ऐप पर खुद को मुंबई की रहने वाली बताने वाली युवती से हुई थी. दोनों के बीच लगातार बातचीत हुई और आरोपी ने दोस्ती को धीरे-धीरे प्रेम संबंध का रूप देकर युवक का भरोसा जीत लिया.
ऑनलाइन बिजनेस में निवेश का दिया झांसा
इसके बाद युवती ने ऑनलाइन बिजनेस में निवेश कर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया. उसने शुभम से एक वेबसाइट पर अकाउंट बनवाया और अलग-अलग यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कराए. शुरुआत में शुभम ने करीब डेढ़ लाख रुपए निवेश किए, जिसके बाद वेबसाइट पर लगभग 30 हजार रुपए का फर्जी मुनाफा दिखाया गया. इससे उसे पूरा सिस्टम असली लगा और उसका विश्वास बढ़ गया.
अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराए 18 लाख
भरोसा जीतने के बाद आरोपी महिला ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी में किश्तों के माध्यम से कुल करीब 18 लाख रुपए जमा करा लिए. जब शुभम ने अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो आरोपी ने ई-मेल के जरिए अकाउंट बंद करने की धमकी दी और निकासी के नाम पर और पैसे जमा करने का दबाव बनाया. लगातार बहाने बनाकर पैसे मांगने पर शुभम को ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई.
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संदिग्ध युवती का पाकिस्तान कनेक्शन
प्रारंभिक जांच के बाद मामला कोतवाली थाना पुलिस को सौंपा गया, जहां एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. एसीपी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि तकनीकी जांच में इस साइबर फ्रॉड के तार पाकिस्तान से संचालित एक संगठित साइबर नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस बैंक खातों, यूपीआई आईडी, ई-मेल, डिजिटल ट्रांजेक्शन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.
फिलहाल पुलिस पूरे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क की जांच में जुटी है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.