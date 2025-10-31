ETV Bharat / state

फुकेत टूर पर गए भोपाल के युवक की समंदर में कैसे हुई मौत, थाईलैंड से आएगा शव

भोपाल के युवक के साथ थाइलैंड में हादसा, कंपनी के टूर पर गए युवक की समुद्र में डूबने से मौत, 1 नवंबर को पहुंचेगा शव.

BHOPAL YOUTH DIED IN THAILAND
भोपाल के युवक के साथ थाइलैंड में हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 12:37 PM IST

सागर/भोपाल: मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में कार्यरत भोपाल निवासी युवक अंकित साहू की समुद्र में डूबने से मौत का मामला सामने आया है. कंपनी के कर्मचारियों का ग्रुप थाईलैंड टूर पर गया था, जिनमें अंंकित साहू और निकेश भी शामिल थे. थाईलैंड के फुकेत में समुद्र की तेज लहरों में दोनों युवक डूब गए थे. वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने निकेश को बचा लिया. लेकिन अंकित साहू की मौत हो गयी. भारत सरकार अंकित के शव को लाने की तैयारी में है.

नहाने के दौरान हुआ हादसा, डूबने से अंकित की मौत
जानकारी के मुताबिक, मेडिकल कंपनी के कर्मचारियों का ग्रुप थाइलैंड टूर पर गया था. जिसमें भोपाल के दो युवक अंंकित साहू और निकेश शामिल थे. थाइलैंड में यात्रा के दौरान युवक नहाने समुद्र में गए थे. तभी अचानक तेज लहरे उठने के चलते दोनों युवक डूब गए. रेस्क्यू टीम ने किसी तरह निकेश को बचा लिया लेकिन अंकित को बचाने में सफल नहीं हो सके और उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद बेटे का शव भारत लाने के लिए परिजन परेशन थे.

BHOPAL ANKIT SAHU DEATH THAILAND
मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करता था अंकित (ETV Bharat)

अंकित साहू के रिश्तेदार जिले की गढ़ाकोटा तहसील के निवासी चंद्रकांत साहू ने पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव से संपर्क किया और परिजन की परेशानी के बारे में बताया. तब गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री सचिवालय में संपर्क किया और वहां के अधिकारियों ने दिल्ली में थाइलैंड दूतावास और थाईलैंड के भारत के दूतावास से संपर्क कर अंकित के शव को भारत लाने की व्यवस्था की. अंकित के पोस्टमार्टम के बाद एक नवंबर को पार्थिव शरीर भारत आएगा और परिजन को सौंपा जाएगा.

युवक की थाईलैंड में मौत के बाद परिजन थे परेशान
पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर जानकारी साझा की और हादसे को बहुत दर्दनाक बताया. ''गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू के रिश्तेदार अंकित साहू जो भोपाल के निवासी हैं और ''B.L. लाइफ साइंस'' कंपनी में कार्यरत थे. हाल ही में थाईलैंड के फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूबने से असामयिक निधन हो गया रेस्क्यू टीम ने उनके मित्र निकेश को सुरक्षित बचा लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश अंकित को नहीं बचाया जा सका. जिसके बाद मैंने तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय एवं उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की और पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कराने का अनुरोध किया.''

1 नवंबर को भारत आएगा पार्थिव शरीर
मुख्यमंत्री कार्यालय के नीरज मंडलोई (IAS) ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दिल्ली स्थित थाईलैंड दूतावास और थाईलैंड में भारतीय दूतावास अधिकारी श्री मुथू (IPS) से समन्वय स्थापित किया. शनिवार को पोस्टमार्टम प्रक्रिया संपन्न की जायेगी और 1 नवंबर को अंकित साहू का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा. घटना से अंकित का परिवार सदमे में है.

