भोपाल में मारपीट में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश में हुआ था हमला, शाहजहानाबाद थाने का किया घेराव
भोपाल में जानलेवा हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप में थाने का घेराव.आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:39 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में डंडों से मारपीट और चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल युवक आलिन उर्फ इब्राहिम की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. रविवार रात हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान आलिन ने दम तोड़ दिया. युवक की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने शाहजहानाबाद थाने का घेराव दिया. प्रदर्शनकारियों ने नानू नाम के युवक को भी मामले में आरोपी बनाने, उसकी भूमिका की जांच करने और आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
मृतक इब्राहिम के परिजन का आरोप है कि गंभीर वारदात में गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस ने सख्ती नहीं बरती है. आरोप हैं कि जुलूस के दौरान आरोपी मुस्कुराते हुए चलते देखा गया. कुछ आरोपियों ने हाथ से फायरिंग का इशारा भी किया. इसलिए परिजनों ने कहा कि आरोपियों को हिरासत में लेने से लेकर कोर्ट में पेश करने तक के थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं और उनकी जांच कराई जाए.
नानू की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना
प्रदर्शनकारियों ने नानू नाम के युवक को भी मामले में आरोपी बनाने की मांग की. परिजनों का आरोप है कि हमले के पीछे उसकी अहम भूमिका हो सकती है. उन्होंने पुलिस से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों की भूमिका के आधार पर कार्रवाई की मांग की. हालांकि, नानू की भूमिका और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसीपी अरविंद सिंह ने कहा, ''नानू नामक युवक का नाम आया है, उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है. उसकी इस पुरे मामले में क्या भूमिका है इसकी जांच करवाई जा रही है.''
देर रात चाय की दुकान पर वारदात
वारदात 18 अक्टूबर की रात करीब 1:30 हुई थी. एफआईआर के मुताबिक, आलिन अपने दोस्त समीर उर्फ गब्बर के साथ एलबीएस रोड स्थित कॉफी हाउस के पास चाय पीने गया था. इसी दौरान ऑटो से पहुंचे उमर उर्फ ट्रैक्टर, जैद दानिश और उनके अन्य साथियों ने आलिन के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की पाइप और प्लास्टिक के डंडों से हमला किया. आरोप है कि मारपीट के दौरान जैद ने आलिन के पेट और बाएं पैर में चाकू से वार किया. बीच-बचाव करने पहुंचे समीर के साथ भी मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल आलिन को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
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घटना के बाद समीर के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 296(बी), 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच में पुलिस ने पुरानी रंजिश की आशंका जताई थी.