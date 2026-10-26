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भोपाल में मारपीट में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश में हुआ था हमला, शाहजहानाबाद थाने का किया घेराव

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में डंडों से मारपीट और चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल युवक आलिन उर्फ इब्राहिम की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. रविवार रात हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान आलिन ने दम तोड़ दिया. युवक की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने शाहजहानाबाद थाने का घेराव दिया. प्रदर्शनकारियों ने नानू नाम के युवक को भी मामले में आरोपी बनाने, उसकी भूमिका की जांच करने और आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन (ETV Bharat) पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल मृतक इब्राहिम के परिजन का आरोप है कि गंभीर वारदात में गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस ने सख्ती नहीं बरती है. आरोप हैं कि जुलूस के दौरान आरोपी मुस्कुराते हुए चलते देखा गया. कुछ आरोपियों ने हाथ से फायरिंग का इशारा भी किया. इसलिए परिजनों ने कहा कि आरोपियों को हिरासत में लेने से लेकर कोर्ट में पेश करने तक के थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं और उनकी जांच कराई जाए.