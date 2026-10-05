राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को मोहन यादव का जवाब, 20 हजार युवाओं से करने जा रहे संवाद
भोपाल में 20 हजार युवाओं से 6 अक्टूबर को मोहन यादव करने जा रहे सीधी चर्चा, कार्यक्रम में जुबिन नोटियाल देंगे प्रस्तुति. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 8:34 PM IST
भोपाल: इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्याक्रम का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 अक्टूबर को भोपाल में जवाब देने जा रहे हैं. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री यूथ कॉन्क्लेव 2026 में 20 हजार युवाओं से संवाद करने जा रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवाओं से सीधी बात करेंगे. कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और नई तकनीक को लेकर विशेषज्ञों, युवाओं से चर्चा करेंगे. कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल और मुंबई के कबीर कैफे की प्रस्तुतियां भी होंगी.
क्या होगा यूथ कॉन्क्लेव में
यूथ कॉन्क्लेव में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं और खासकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. खासतौर से औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकि शिक्षा, परिवहन, आयुष, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पुलिस एवं सायबर सुरक्षा जैसे तमाम विभागों से जुड़ी योजनाओं की जानकारियां युवाओं को दी जाएगी. कॉन्क्लेव में इन विभागों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय और उभरते हुए उद्योगों से जुड़ी प्रदर्शनी भी यहां लगाई जाएगी और इससे जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे. प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में हो रहे नए नवाचारों से भी युवाओं को रूबरू कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री करेंगे युवाओं से सीधी चर्चा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव युवाओं से सीधी चर्चा करेंगे. युवाओं के विचारों, सुझावों को मुख्यमंत्री सुनेंगे और उनसे विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे. इसके लिए लाल परेड ग्राउंड में एक बड़ा डोम बनाया गया है. इसमें नए नवाचारों को भी प्रस्तुत किया जाएगा. खासतौर से आर्टिफीशियल इंटेलीजेंसी, रोबोटिक्स, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में किए जा रहे नए नवाचारों को युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही इन क्षेत्रों में भविष्य की संभावानाओं से भी रूबरू कराया जाएगा, ताकि वे इससे जुड़े रोजगार से परिचित हो सकेंगे.
युवाओं को बताएंगे कैसे शुरू कर सकते हैं उद्यम
कार्यक्रम में युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. इसमें नए उद्यम के लिए मिलने वाले लोन की प्रक्रिया, तकनीकि मदद आदि की जानकारी दी जाएगी, ताकि युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने और नए विचारों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके.
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दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंदौर में छात्रों की गूंज कार्याक्रम किया गया था. अब राजधानी भोपाल में 20 हजार युवाओं से मुख्यमंत्री खुद चर्चा करेंगे. राज्य सरकार द्वारा इसके पहले इंदौर में यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का भी आयोजन किया जा चुका है. इस कार्यक्रम में 5 हजार युवा शामिल हुए थे.