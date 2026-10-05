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राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को मोहन यादव का जवाब, 20 हजार युवाओं से करने जा रहे संवाद

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को मोहन यादव का जवाब ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्याक्रम का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 अक्टूबर को भोपाल में जवाब देने जा रहे हैं. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री यूथ कॉन्क्लेव 2026 में 20 हजार युवाओं से संवाद करने जा रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवाओं से सीधी बात करेंगे. कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और नई तकनीक को लेकर विशेषज्ञों, युवाओं से चर्चा करेंगे. कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल और मुंबई के कबीर कैफे की प्रस्तुतियां भी होंगी.