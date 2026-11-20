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न ड्राइवर न ब्रेक! गोल-गोल घूमती कार की छत पर डांसर का शॉकिंग स्टंट, चौके छत्तीसगढ़ के एक्स डीजी

भोपाल में चलती कार पर युवक की स्टंटबाजी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ युवकों की जानलेवा स्टंटबाजी का मामला सामने आया है. एक युवक चलती कार की छत पर चढ़कर डांस करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं, युवक के हाथ में शराब की बोतल भी है और कार के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं. चलती सड़क पर युवक की इस खतरनाक हरकत ने दूसरे वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में डाल दी. वीडियो जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजी आरके विज ने भी सवाल उठाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. इधर भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

गोल-गोल घूमती कार पर खतरनाक डांस