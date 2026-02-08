ETV Bharat / state

नौकरानी रखने से पहले कर लें पूरी पड़ताल, लोन चुकाने भोपाल में युवती को बंधक बनाकर लूट

भोपाल में काम वाली बाई के बेटे ने दिया लूट की घटना को अंजाम, युवती के हाथ-पैर बांध डेढ़ लाख कैश, मोबाइल, लैपटॉप ले भागा.

BHOPAL YOUNG WOMAN ROBBED
युवती के हाथ-पैर बांधकर डेढ़ लाख कैश भी लूटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 6:06 PM IST

Updated : February 8, 2026 at 6:39 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल से दिनदहाड़े चाकू की नोक पर लूट की घटना सामने आई है. जिसमें घर पर मौजूद अकेली युवती के हाथ- पैर बांधकर अलमारी से लाखों रुपए और अन्य सामान की लूट की गई. युवती ने इस लूट का आरोप घर पर काम करने आने वाली बाई के बेटे पर लगाया है. पीड़ित युवती ने बताया कि बाई का बेटा अपने एक दोस्त के साथ आया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया. पीड़िता बीमार थी और कुछ दिनों की छुट्टी पर घर में थी, वह माइनिंग विभाग में काम करती है.

युवती के हाथ-पैर बांध कैश समेत 2 लाख की लूट

भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके की पॉश कॉलोनी 98 क्वार्टर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. पीड़ित रचना वर्मा ने बताया कि "सुबह काम वाली बाई कमला रैकवार घर पर काम कर गई थी. जिसके बाद दोपहर में उसका बेटा गोलू अपने एक साथी के साथ मेरे घर पर आया. मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए और चाकू की नोक पर अलमारी की चाबी मांगने लगे. लेकिन जब मैंने चाबी नहीं दी, तो रॉड से लॉक तोड़कर नकद पैसे और फोन, लैपटॉप लेकर भाग गए."

काम वाली बाई का बेटा लूट की घटना को दिया अंजाम (ETV Bharat)

डेढ़ लाख कैश ले उड़ा आरोपी

पीड़ित रचना वर्मा ने आशंका जताई है कि काम वाली बाई ने ही घर की रेकी कर अपने बेटे को जानकारी दी होगी. उसका बेटा भी पहले जब छोटा था, तो अपनी मां के साथ घर पर आता रहता था. इसके साथ ही कई बार कुछ सामान लेने भी आरोपी घर पर आ चुका था.

Bhopal maid son robbed
डेढ़ लाख कैश मोबाइल और लैपटॉप ले भागा (ETV Bharat)

पीड़ित रचना वर्मा ने बताया कि "मैं पिछले कुछ दिन से बीमार थी और मैं घर पर अकेली थी. ये जानकारी हो सकता है गोलू की मां ने ही उसे दी होगी." पीड़िता का आरोप है कि अलमारी में मौजूद डेढ़ लाख रुपए, मोबाइल और लैपटॉप लेकर आरोपी भाग गया."

हाल ही में जमानत पर छूटकर आया है आरोपी

घटना की शिकायत के बाद टीटी नगर थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया कि "आरोपी कुछ दिन पहले ही 307 के केस में जमानत पर छूटकर आया है. फिलहाल आरोपी के पास से कैश रिकवर करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि लोन जमा करने को लेकर उसके पास फोन आ रहे थे. उसी लोन को जमा करने और बची रकम से अपने शौक को पूरा करने के लिए घटना को अंजाम दिया था."

Last Updated : February 8, 2026 at 6:39 PM IST

