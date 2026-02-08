ETV Bharat / state

नौकरानी रखने से पहले कर लें पूरी पड़ताल, लोन चुकाने भोपाल में युवती को बंधक बनाकर लूट

युवती के हाथ-पैर बांधकर डेढ़ लाख कैश भी लूटा ( ETV Bharat )