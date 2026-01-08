ETV Bharat / state

भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में युवती को गंभीर अवस्था में ले पहुंचा युवक, मौत हुई तो फरार

भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में पुलिस को मृत मिली युवती (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )

गंभीर हालत में एक युवक प्रिया को जेपी अस्पताल लेकर पहुंचा था. वह उसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. युवती की मौत से चूनाभट्टी इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया.

भोपाल : राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी में रहने वाली 23 वर्षीय कॉलेज छात्रा का शव जेपी हॉस्पिटल में मिलने से हड़कंप मच गया. उसकी पहचान प्रिया के रूप में की गई. युवती की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मृतका के चेहरे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान हैं. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि प्रिया को आखिरी बार एक युवक के साथ देखा गया था. उसी पर हत्या का शक है.

चूनाभट्टी थाना प्रभारी धर्मेंद्र मौर्या ने बताया " मर्ग कायम कर लिया गया है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है." वहीं, मृतका के परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि वह युवक पिछले एक साल से परेशान कर रहा था.

युवती को अस्पताल ले जाने वाले युवक की तलाश

परिजनों के मुताबिक "प्रिया सुबह करीब 10 बजे घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक उसकी मौत की खबर सामने आ गई. बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सिर्फ हादसा था, तो वह युवक उसे अस्पताल में छोड़कर फरार क्यों हुआ." पुलिस भी इस बिंदु को भी गंभीरता से जांच रही है. पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है.

