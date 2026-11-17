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हाई लाइफस्टाइल का शौक पूरा करने ड्रग्स तस्कर बनी युवती, भोपाल में युवक के साथ गिरफ्तार

भोपाल : भोपाल में उत्तर प्रदेश से नशे की खेप लाकर खपाने की तैयारी कर रहे एक महिला और उसके साथी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महिला के कब्जे से 14.19 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है. पूछताछ में महिला ने बताया "वह हाईप्रोफाइल लाइफस्टाइल और अपने शौक पूरे करने के लिए नशे के कारोबार से जुड़ गई. वह दो दिन पहले ही अपने साथी के साथ उत्तर प्रदेश से एमडी लेकर भोपाल लौटी थी."

अवैध मादक पदार्थ अब दूसरे राज्यों से भी बड़ी आसानी से भोपाल आ रहा है. भोपाल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी नगर जोन-2 स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने एक महिला एमडी ड्रग्स बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही है. मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर संदिग्ध महिला को पकड़कर पूछताछ की गई. उसने अपनी पहचान श्रद्धा चौकीकर, निवासी रेलवे कॉलोनी, छिंदवाड़ा और वर्तमान में भोपाल में रहने के रूप में बताई.

तलाशी लेने पर उसकी जैकेट की जेब से पारदर्शी पन्नी में सफेद क्रिस्टलनुमा पदार्थ मिला. तौल करने पर उसका वजन 14.19 ग्राम निकला. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थ जब्त कर मौके पर ही सीलबंद किया. पुलिस के मुताबिक पूछताछ में श्रद्धा ने बताया "वह करीब दस साल से भोपाल में रह रही है. हाईप्रोफाइल लाइफस्टाइल और महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में वह नशे की आदी हो गई. दो दिन पहले वह राजेंद्र राय के साथ उत्तर प्रदेश गई थी और वहां से एमडी लेकर दोनों भोपाल लौटे."

ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क कहां से कहां तक

महिला से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने साकेत नगर स्थित रीगल होटल के पास दबिश देकर दूसरे आरोपी राजेंद्र राय को भी गिरफ्तार कर लिया. वह उमरिया जिले के नरोजाबाद का निवासी है. क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "भोपाल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. उत्तर प्रदेश से एमडी लाकर राजधानी में बेचने की फिराक में थी."

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने यह खेप कहां से हासिल की थी और भोपाल में किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी. दोनों आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है.